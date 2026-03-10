Trump cogita negociar com Irã e desconversa sobre ataque em escola

'É possível conversar, dependendo dos termos', disse o presidente

Publicado em 10/03/2026 às 12:32

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cogitou nesta terça-feira (10) a hipótese de conversar com as lideranças do Irã para acabar com a guerra, embora autoridades de Teerã tenham insistido nos últimos dias que não querem negociar.

"É possível, dependendo dos termos", disse o republicano em entrevista à emissora Fox News. "Você sabe, nós meio que não precisamos conversar mais, se você pensar bem, mas é possível", acrescentou.

Trump também garantiu que os líderes iranianos "querem muito falar", mas criticou o país pela nomeação de Mojtaba Khamenei, filho do aiatolá Ali Khamenei, morto em um bombardeio americano e israelense em 28 de fevereiro, como novo líder supremo.

"Não estou feliz. Não acho que ele possa viver em paz", declarou. Questionado sobre o ataque que matou mais de 160 pessoas em uma escola primária para meninas no Irã, o presidente respondeu que o caso está "sob investigação".

"Mas não somos os únicos que usam aquele foguete", disse. Segundo múltiplos relatos da imprensa americana, o colégio em Minab foi atingido por um Tomahawk, míssil de fabricação americana, em meio a ataques contra uma base da Guarda Revolucionária a poucos metros de distância. (com Ansa)