Quem é Mojtaba Khamenei, o novo aiatolá que governará o Irã

Líder supremo vai suceder o pai, morto em ataques dos EUA e de Israel. Ele também será o responsável máximo pelo xiismo, corrente minoritária do Islã, mas que é maioria na república persa

Publicado em 09/03/2026 às 12:57

Alterado em 09/03/2026 às 12:57

Mojtaba Khamenei, de 56 anos, perdeu mãe, mulher, um filho e o pai, o aiatolá Ali Khamenei, num bombardeio de Israel e EUA em Teerã fOTo: AFP

O Irã anunciou, neste domingo (83), Mojtaba Khamenei como seu novo líder supremo. A sua missão será suceder o próprio pai, o aiatolá Ali Khamenei, morto na operação militar de Estados Unidos e Israel que, há nove dias, deu início a uma guerra no Oriente Médio.

Com o regime dos aiatolás sob ataque, a própria sobrevivência da teocracia persa se vê sob risco. Após a morte de Khamenei, um conselho interino foi formado para assumir as suas funções até que um novo líder supremo fosse eleito.

A escolha dessa figura, que carrega não só grande poder político, como também simbolismo religioso, cabe à Assembleia de Peritos, um órgão composto por 88 clérigos, eleitos a cada oito anos e, em grande parte, idosos.

O governo iraniano rejeitou veementemente que o presidente dos EUA, Donald Trump, pudesse influenciar a decisão, tal como o próprio indicara após a morte de Khamenei. Segundo o americano, um novo líder, que já é sancionado pelos EUA, não deverá "durar muito" sem a sua aprovação.

O novo líder supremo

Mojtaba Khamenei não será apenas o líder político, mas também o responsável máximo do xiismo, corrente minoritária no islamismo, mas com maioria no Irã e grande presença em países como Iraque, Síria ou Líbano.

Nascido em Mashhad dez anos antes da Revolução Islâmica (1979), Mojtaba já era tido como forte candidato ao mais alto cargo de poder do regime xiita conservador de Teerã, apesar de nunca ter desempenhado funções no governo, sendo uma figura descrita como um "especialista" nos bastidores.