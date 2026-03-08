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Domingo, 08 de de 2026

MUNDO

Noruega investiga explosão em embaixada americana em Oslo

Autoridades não descartam hipótese de terrorismo diante de guerra no Oriente Médio

Por JB INTERNACIONAL
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Publicado em 08/03/2026 às 15:45

Alterado em 08/03/2026 às 15:45

Muro da embaixada, à direita Foto: Ansa

Uma explosão atingiu a embaixada dos Estados Unidos em Oslo, na Noruega, na madrugada deste domingo (8), provocando danos materiais leves em uma das entradas do prédio, mas sem feridos, informou a polícia da capital norueguesa.

Segundo relato da Reuters, um estrondo alto foi ouvido nas proximidades da embaixada.

As autoridades locais afirmaram que ainda não está claro o que causou a explosão ou quem a provocou.
A polícia de Oslo confirmou que a explosão está relacionada à detonação de uma bomba, mas que ainda é muito cedo para vincular o incidente ao conflito em curso entre os Estados Unidos e o Irã.

Frode Larsen, chefe da unidade conjunta de investigação e inteligência da polícia, declarou à emissora pública NRK que "uma possibilidade é que tenha sido um ato terrorista, mas não estamos totalmente presos a essa hipótese. considerar outras causas".

Enquanto isso, a polícia norueguesa está reforçando a segurança para proteger tanto a comunidade iraniana quanto a comunidade judaica no país. As autoridades também estão em contato com a embaixada. (com Ansa)

Tags:

explosão

Noruega

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