Noruega investiga explosão em embaixada americana em Oslo

Autoridades não descartam hipótese de terrorismo diante de guerra no Oriente Médio

Publicado em 08/03/2026 às 15:45

Alterado em 08/03/2026 às 15:45

Uma explosão atingiu a embaixada dos Estados Unidos em Oslo, na Noruega, na madrugada deste domingo (8), provocando danos materiais leves em uma das entradas do prédio, mas sem feridos, informou a polícia da capital norueguesa.



Segundo relato da Reuters, um estrondo alto foi ouvido nas proximidades da embaixada.



As autoridades locais afirmaram que ainda não está claro o que causou a explosão ou quem a provocou.

A polícia de Oslo confirmou que a explosão está relacionada à detonação de uma bomba, mas que ainda é muito cedo para vincular o incidente ao conflito em curso entre os Estados Unidos e o Irã.



Frode Larsen, chefe da unidade conjunta de investigação e inteligência da polícia, declarou à emissora pública NRK que "uma possibilidade é que tenha sido um ato terrorista, mas não estamos totalmente presos a essa hipótese. considerar outras causas".



Enquanto isso, a polícia norueguesa está reforçando a segurança para proteger tanto a comunidade iraniana quanto a comunidade judaica no país. As autoridades também estão em contato com a embaixada. (com Ansa)