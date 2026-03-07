A Guarda do Irã desafia Trump a escoltar petroleiros, com navios da Marinha dos EUA, no Estreito de Ormuz

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Publicado em 07/03/2026 às 06:01

Alterado em 07/03/2026 às 08:24

Uma vista aérea das costas iranianas e do Porto de Bandar Abbas, no estreito de Ormuz Foto: Reuters

Um porta-voz da Guarda Revolucionária do Irã desafiou o presidente dos EUA, Donald Trump, a mobilizar navios da marinha para escoltar petroleiros pelo Estreito de Ormuz, informou a mídia estatal iraniana nessa sexta-feira (6).



"A Marinha dos EUA poderia começar a escoltar petroleiros pelo Estreito de Ormuz, se necessário", disse Trump na terça-feira. O conflito no Oriente Médio interrompeu o transporte marítimo e as exportações de energia através do vital Estreito de Ormuz.

O porta-voz da Guarda, Alimohammad Naini, disse: "O Irã acolhe fortemente a escolta de petroleiros pelas forças dos EUA na travessia do Estreito de Ormuz. Aliás, estamos aguardando sua presença", segundo a mídia estatal. "Recomendamos que, antes de tomar qualquer decisão, os americanos se lembrem do incêndio no superpetroleiro americano Bridgeton, em 1987, e dos petroleiros recentemente alvos", enfatizou Naini



Pelo menos nove embarcações foram atacadas desde que os EUA e Israel começaram os bombardeios ao Irã, no sábado, e a Guarda ordenou que os navios não cruzem a estrada navegável estratégica.

Perigos para os EUA e Trump se multiplicam

Uma semana após o início da guerra entre EUA e Israel contra o Irã, que mergulhou o Oriente Médio em turbulência, o presidente Donald Trump enfrenta uma lista crescente de riscos e desafios que levantam dúvidas sobre se ele conseguirá traduzir seus sucessos militares em uma vitória geopolítica clara.



Mesmo após a morte do Líder Supremo, aiatolá Ali Khamenei, e golpes devastadores contra as forças iranianas em terra, no mar e no ar, a crise rapidamente se alargou para um conflito regional que ameaça um engajamento militar mais prolongado dos EUA, com consequências além do controle de Trump.

Esse é um cenário que Trump evitou em seus dois mandatos na Casa Branca, preferindo operações rápidas e limitadas como o ataque relâmpago de 3 de janeiro à Venezuela e o ataque único de junho aos locais nucleares do Irã.



"O Irã é uma campanha militar bagunçada e potencialmente prolongada", disse Laura Blumenfeld, da Escola Johns Hopkins de Estudos Internacionais Avançados, em Washington. "Trump está arriscando a economia global, a estabilidade regional e o desempenho de seu próprio Partido Republicano nas eleições de meio de mandato dos EUA".



Trump, que assumiu o cargo prometendo manter os EUA fora de intervenções militares "estúpidas", agora está conduzindo o que muitos especialistas veem como uma guerra aberta de escolha, sem motivo de qualquer ameaça iminente ao país vinda do Irã, apesar das alegações em contrário do presidente e de seus assessores.

Ao fazer isso, analistas dizem que ele tem tido dificuldades em articular um conjunto detalhado de objetivos ou um objetivo final claro para a Operação Épica Fúria, a maior operação militar dos EUA desde a invasão do Iraque em 2003, oferecendo justificativas mutáveis para a guerra e definições do que constituiria uma vitória.



A porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, rejeitou essa avaliação, dizendo que Trump deixou claro seus objetivos de "destruir os mísseis balísticos e a capacidade de produção do Irã, demolir sua marinha, acabar com a capacidade de armar proxies e impedir que eles obtenham uma arma nuclear."



No entanto, se a guerra se prolongar, as baixas americanas aumentarem e os custos econômicos dos fluxos de petróleo do Golfo interrompidos se multiplicarem, a maior aposta de Trump em política externa também pode prejudicar politicamente seu Partido Republicano.



SUPORTE MAGA SEGURANDO, POR ENQUANTO

Apesar das críticas de alguns apoiadores de Trump contrários a intervenções militares, membros do movimento Make America Great Again o apoiaram em grande parte até agora em relação ao Irã.

Mas qualquer enfraquecimento de seu apoio pode colocar em risco o controle dos republicanos sobre o Congresso nas eleições de meio de mandato de novembro, dado que pesquisas de opinião mostram oposição à guerra entre o eleitorado em geral, incluindo um bloco crucial de eleitores independentes.



"O povo americano não está interessado em repetir os erros do Iraque e do Afeganistão", disse Brian Darling, um estrategista republicano. "A base MAGA está dividida entre aqueles que confiaram em promessas de não nova guerra e aqueles que são leais ao julgamento de Trump".



O topo das preocupações dos analistas é a mensagem contraditória de Trump e seus assessores sobre se ele está buscando uma "mudança de regime" em Teerã.



No início do conflito, ele sugeriu que derrubar os governantes do Irã era um objetivo, pelo menos fomentando uma rebelião interna. Dois dias depois, ele parou de mencionar isso como prioridade.

Mas então, na quinta-feira, Trump disse à Reuters que teria um papel na escolha do próximo líder do Irã e incentivou rebeldes curdos iranianos a lançarem ataques. Isso foi seguido por sua exigência, em uma postagem nas redes sociais na sexta-feira, pela "rendição incondicional" do Irã.



Em toda a região, os perigos aumentaram com os ataques retaliatórios do Irã contra Israel e outros vizinhos, enquanto busca semear o caos e aumentar os custos para Israel, os EUA e seus aliados.



Mostrando que o Irã ainda pode ativar grupos proxy, a milícia Hezbollah do Líbano renovou as hostilidades com Israel, expandindo a guerra para outro país.



As mortes americanas têm sido baixas até agora, com seis militares mortos, e Trump tem praticamente ignorado as perspectivas de mais por vir, mas se recusando a descartar completamente o envio de tropas terrestres americanas.



Questionado se os americanos deveriam se preocupar com ataques inspirados pelo Irã em casa, Trump disse em uma entrevista à revista "Time", publicada nessa sexta-feira: "Acho que ...Como eu disse, algumas pessoas vão morrer".



Mas Jonathan Panikoff, ex-vice-oficial nacional de inteligência dos EUA para o Oriente Médio, disse: "Nada provavelmente acelerará mais o fim precoce da guerra do que as baixas americanas ... É nisso que o Irã está contando".



ERRO DE CÁLCULO NA VENEZUELA?

Muitos analistas acreditam que Trump, que demonstrou um apetite crescente por ação militar em seu segundo mandato, calculou errado que a campanha no Irã se desenrolaria como a operação na Venezuela no início deste ano.



Forças especiais dos EUA capturaram o presidente venezuelano Nicolás Maduro, abrindo caminho para Trump coagir ex-leais mais obedientes a lhe darem considerável influência sobre as vastas reservas de petróleo do país – sem a necessidade de nenhuma ação militar prolongada dos EUA.



Em contraste, o Irã provou ser um inimigo muito mais forte e melhor armado, com um estabelecimento clerical e de segurança entrincheirado.



Até mesmo o ataque conjunto de "decapitação" entre EUA e Israel, que matou Khamenei e alguns outros líderes seniores, falhou até agora em impedir que o Irã montasse uma resposta militar e levantou dúvidas se eles poderiam ser substituídos por figuras ainda mais radicais.



Pairando sobre o conflito, no entanto, está a possibilidade de o Irã mergulhar no caos e se desintegrar, caso seus atuais governantes caiam, desestabilizando ainda mais o Oriente Médio.



Mark Dubowitz, CEO da Fundação para a Defesa das Democracias, um instituto de pesquisa sem fins lucrativos considerado belicista em relação ao Irã, elogiou a estratégia geral de guerra de Trump, mas disse que o presidente precisa deixar claro publicamente que não quer ver o país se desintegrar.



PONTO DE AFOGAMENTO DE PETRÓLEO

Por enquanto, porém, uma das preocupações mais urgentes é a ameaça do Irã ao Estreito de Ormuz, o estreito ponto de estrangulamento por onde passa um quinto do petróleo mundial. O tráfego de caminhões-tanque parou, o que pode ter graves consequências econômicas, se durar.



Embora Trump tenha publicamente descartado qualquer preocupação com o aumento dos preços da gasolina nos EUA, ele e seus assessores têm buscado maneiras de mitigar o impacto da guerra no fornecimento de energia, enquanto os eleitores dizem aos pesquisadores que o custo de vida é sua principal preocupação.



"É um ponto de dor econômica na economia dos EUA que parece não ter sido totalmente previsto", disse Josh Lipsky, do think tank Atlantic Council, em Washington.



Um ex-oficial militar dos EUA, próximo à administração americana, disse que o alargamento do impacto econômico da guerra pegou a equipe de Trump de surpresa, em parte porque aqueles com conhecimento dos mercados de petróleo não foram consultados antes do ataque ao Irã.



Kelly, da Casa Branca, disse: "O regime iraniano está sendo absolutamente esmagado", mas não abordou especificamente preocupações sobre os preparativos para uma guerra.



Trump tomou a decisão de prosseguir com os ataques apesar dos alertas de alguns assessores seniores de que a escalada poderia ser difícil de conter, segundo dois funcionários da Casa Branca e um republicano próximo à administração.



Alguns aliados tradicionais dos EUA foram pegos de surpresa. "É um círculo de decisão de um só", disse um diplomata ocidental.



A duração da guerra é uma grande incógnita que provavelmente determinará a extensão de suas repercussões. Com o custo da campanha contra o Irã aumentando a cada dia, Trump disse que a operação pode durar quatro ou cinco semanas ou "o que for preciso", mas ofereceu pouca explicação sobre o que ele imagina que virá depois.



O Tenente-General aposentado do Exército dos EUA Ben Hodges, que serviu no Iraque e no Afeganistão e anteriormente comandou o Exército dos EUA na Europa, elogiou as forças armadas dos EUA por suas táticas no Irã. Mas disse à Reuters: "Do ponto de vista político, estratégico e diplomático, parece que não foi pensado até o fim".



Trump também tem muito em jogo em ajudar os estados árabes produtores de petróleo do Golfo a enfrentar a crise do Irã, já que há muito tempo abrigam bases americanas.



Embora os aliados do Golfo pareçam ter se alinhado para apoiar a campanha, especialmente depois que Teerã os atacou com mísseis e drones, nem todos na região apoiam a guerra de Trump.



Em uma carta aberta a Trump publicada nessa quinta-feira (5), o bilionário dos Emirados Árabes Unidos Khalaf Al Habtor, visitante frequente do resort Mar-a-Lago de Trump, na Flórida, perguntou: "Quem lhe deu o direito de transformar nossa região em um campo de batalha?"