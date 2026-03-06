Escândalo Epstein: Trump teria forçado menor de idade a fazer sexo oral, informam documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA

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Publicado em 06/03/2026 às 16:26

Alterado em 06/03/2026 às 16:51

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O Departamento de Justiça dos EUA divulgou nessa quinta-feira (5) registros do FBI que resumem entrevistas a uma mulher não identificada, nas quais ela faz acusações contra o presidente Donald Trump relacionadas a um suposto encontro sexual.

Agentes do FBI entrevistaram a mulher quatro vezes em 2019 como parte da investigação sobre o suposto traficante sexual Jeffrey Epstein. O Departamento de Justiça havia divulgado anteriormente um registro confirmando que as entrevistas ocorreram, mas divulgou um resumo de apenas uma dessas quatro reuniões, na qual ela acusou Epstein de abusar dela quando ela era adolescente.

O registros recém-divulgados, que foram postados no site do departamento, mostram que ela também afirmou que Trump tentou forçá-la a praticar sexo oral depois que Epstein a apresentou ao futuro presidente em Nova York ou Nova Jersey nos anos 1980, quando ela tinha entre 13 e 15 anos.



A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse em um comunicado que as alegações da mulher são "acusações completamente infundadas, fundamentadas por nenhuma evidência confiável."



O Departamento de Justiça alertou que alguns dos documentos incluem "alegações falsas e sensacionalistas feitas contra o presidente Trump." A Reuters não conseguiu confirmar de forma independente a precisão das alegações da mulher, e registros do FBI sugerem que agentes pararam de falar com ela em 2019.

O Departamento de Justiça afirmou em uma publicação na plataforma de mídia social X que os registros divulgados estão entre 15 documentos que ele havia "codificado incorretamente como duplicados" e que não foram publicados como resultado.



A revelação ocorre enquanto o Departamento de Justiça enfrenta escrutínio no Congresso devido ao seu tratamento de documentos da investigação Epstein, que é obrigado a tornar públicos. Democratas acusaram a administração Trump de ocultar registros relacionados a ele, e um comitê da Câmara dos Representantes votou para intimar a procuradora-geral Pam Bondi para que os legisladores possam interrogá-la sobre como o governo está lidando com as revelações.



Trump disse que sua associação com Epstein terminou em meados dos anos 2000 e que nunca teve conhecimento do abuso sexual do financista. Registros divulgados anteriormente pelo departamento mostram que Trump voou várias vezes no avião de Epstein nos anos 1990, o que Trump negou. Depois que o financista foi inicialmente acusado de má conduta sexual, Trump ligou para o chefe de polícia de Palm Beach para dizer que "todo mundo sabia que ele estava fazendo isso", segundo um registro de entrevista do FBI.

No relatório, feito em outubro de 2019, durante a primeira presidência de Trump, agentes perguntaram se ela estaria disposta a fornecer mais informações sobre Trump. Em resposta, a agente escreveu que ela "perguntou qual seria o sentido de fornecer a informação neste momento de sua vida, quando havia uma forte possibilidade de nada poder ser feito a respeito."