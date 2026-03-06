The Economist: Donald Trump precisa parar antes que a guerra no Irã se torne um caos

Trump tornou-se precipitado em seu segundo mandato e suas investidas oportunistas pelo poder sempre que percebe uma fraqueza são perigosas

Publicado em 06/03/2026 às 09:17

Alterado em 06/03/2026 às 09:17

É raro um chefe de governo ordenar a morte de outro. No entanto, em 28 de fevereiro, o presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro de Israel fizeram exatamente isso, assassinando o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, de 86 anos. A decapitação do regime iraniano reflete o devastador sucesso operacional da “Operação Fúria Épica”. Mas o lugar de Khamenei foi imediatamente ocupado por um triunvirato. O próximo líder supremo poderá ser nomeado em breve — talvez seu próprio filho, a menos que ele também seja morto. Isso sinaliza algo mais sutil e preocupante: a operação não está atingindo seus objetivos políticos.

É ingenuidade dizer, como fazem alguns dos apoiadores de Trump, que, pelo fato de Khamenei ser perverso (e certamente era), qualquer tipo de guerra faça sentido. Quando se comanda uma máquina tão letal e avassaladora quanto as forças armadas americanas, unidas nesta operação às experientes Forças de Defesa de Israel, existe uma responsabilidade especial em definir o que se deseja alcançar. Isso não é apenas uma exigência ética; É também uma questão prática. Os objetivos da guerra orientam a campanha; definem os sacrifícios que o Estado impõe ao seu próprio povo e ao inimigo; e determinam quando os combates devem terminar.

Nesta guerra, o objetivo de Israel é claro: demolir a ameaça representada pelo regime iraniano. Em contraste, Trump e seu gabinete apresentaram uma série de razões contraditórias para a guerra, que vão desde o desmantelamento dos mísseis do Irã ao fim de seu programa nuclear, passando por uma mudança de regime, uma “sensação” de que o Irã estava prestes a atacar os Estados Unidos e até mesmo que Israel teria instado os EUA a agir. Politicamente, a imprecisão dá a Trump margem de manobra. Estrategicamente, sua falha em dizer qual é o propósito da Operação Fúria Épica é sua maior vulnerabilidade.



O resultado é uma guerra de dupla personalidade. Uma face é operacional. Os Estados Unidos e Israel destruíram a Marinha iraniana e imobilizaram sua Força Aérea. Estão destruindo sua capacidade de mísseis e sua indústria bélica, e atacando o regime e seus brutais agentes. O domínio dos céus significa que os Estados Unidos e Israel podem continuar lutando à vontade. Enquanto isso, mísseis interceptores defendem bases e cidades em Israel e nos países do Golfo, mesmo com o Irã atacando mais alvos do que durante o conflito em junho passado. Até agora, pelo menos, há interceptores suficientes para continuar.

Um contra-ataque em todas as direções



A outra face desta guerra é política e emerge da estratégia do Irã, que consiste em semear dúvidas e confusão. Sobreviver seria uma vitória para o regime iraniano. Até agora, está conseguindo. Longe de se desintegrar, o regime está se apressando em intensificar o conflito horizontalmente — uma maneira elegante de dizer que está atacando em todas as direções. Isso tem várias consequências.



Uma delas é que outros países estão sendo arrastados para o conflito. O Irã atacou os estados do Golfo, que apostaram seu futuro em serem refúgios do caos que assola o resto do Oriente Médio. Combates também eclodiram no Líbano, com Israel reprimindo o Hezbollah, principal aliado do Irã. França e Reino Unido defenderão suas bases contra ataques. Em 4 de março, as defesas aéreas da Otan abateram um míssil iraniano com destino à Turquia.



Outra consequência é econômica. O Irã tentou fechar o Estreito de Ormuz, interrompendo talvez 20% do fornecimento global de petróleo. Também atacou infraestruturas energéticas, incluindo o maior complexo de liquefação de gás do mundo e a maior refinaria da Arábia Saudita. O preço do petróleo Brent subiu 14% desde 27 de fevereiro, para US$ 83 o barril. Um megawatt-hora de gás natural na Europa custa € 54 (US$ 63), mais de 70% a mais do que na semana passada. Com a corrida dos compradores asiáticos por suprimentos, os preços podem subir ainda mais. A economia global também pode sofrer um impacto. Se o petróleo chegar a US$ 100 o barril, o crescimento do PIB pode cair 0,4 ponto porcentual e a inflação subir 1,2 ponto porcentual.

A terceira consequência potencial é o caos dentro do Irã. Cerca de 40% de seus 90 milhões de habitantes pertencem a minorias étnicas, incluindo árabes, azeris, balúchis, curdos e lurs. A Primavera Árabe mostrou como os países podem se desintegrar. Os Estados Unidos e Israel estão pressionando o regime ao apoiarem insurgentes curdos — uma ideia temerária que pode acabar fomentando o nacionalismo persa ou uma guerra civil. Trump pode não se importar com isso, mas não poderia ignorar os efeitos que se espalham pelas fronteiras do Irã, atingindo os países do Golfo, o Iraque, a Síria e a Turquia.

O risco é que Trump não consiga se conformar com a ideia de desistir enquanto os mercados e as pesquisas de opinião lhe negarem a aclamação que tanto almeja — e isso pode durar enquanto o Irã puder lançar mísseis e drones, mesmo que esporadicamente. Hoje, pouco mais de um terço dos americanos apoia a guerra no Irã (90% apoiaram a invasão do Afeganistão em 2001). Os Estados Unidos podem ser um exportador de energia, mas seus eleitores detestam o preço elevado da gasolina. Ele pode ser tentado a buscar uma vitória inegável bombardeando o regime até a sua completa destruição. Mas, mesmo com o poderio militar americano, ele pode não ter sucesso. Enquanto isso, todos esses riscos continuariam a prejudicar a região e a economia mundial.



Seria melhor para Trump restringir seus objetivos de guerra. Sua meta deveria ser degradar as capacidades militares do Irã e então parar. Ele está quase lá.

Alguns argumentarão que o trabalho estaria apenas pela metade. Obviamente, deixar o regime como uma fera ferida seria devastador para o povo iraniano oprimido. Mesmo que Trump queira a paz, o Irã poderia continuar a atacar por um tempo, pelo menos, regozijando-se com seu status de símbolo de resistência antiamericana. O regime sobrevivente pode rejeitar um acordo nuclear — aliás, como a Coreia do Norte, pode pensar que uma bomba é sua única proteção. Se reconstruir seu programa nuclear,. Trump poderá ter que atacar novamente em meses ou anos. É uma perspectiva sombria. Mas seria melhor para os Estados Unidos declarar vitória cedo do que sair cambaleando de uma guerra impopular por exaustão.

Menos fúria, mais planejamento



Esses são os frutos da abordagem impulsiva de Trump. Antes desta guerra, o regime iraniano estava mais fraco do que em qualquer outro momento de seus 47 anos de história: poderia ter caído sem uma única bomba americana. Trump pode ter sorte, mas é mais provável que acabe tendo que lidar com o caos regional ou com um novo linha-dura. Cercado por bajuladores, Trump tornou-se precipitado em seu segundo mandato. Suas investidas oportunistas pelo poder sempre que percebe uma fraqueza são perigosas. Os Estados Unidos precisam de uma estratégia para o Irã, assim como precisam de uma para o mundo.

