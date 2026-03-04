Submarino dos EUA afunda navio do Irã no Sri Lanka e mata ao menos 80

'Estamos vencendo guerra', disse Hegseth sobre ataque em águas internacionais

Publicado em 04/03/2026 às 12:26

Alterado em 04/03/2026 às 15:28

Ao menos 80 marinheiros morreram após um submarino dos Estados Unidos afundar um navio de guerra do Irã na costa do Sri Lanka nesta quarta-feira (4), informou o governo da ilha.

A operação foi confirmada pelo Pentágono, que destacou o "alcance global" de Washington na guerra contra Teerã.

Segundo detalhes revelados pela Marinha do Sri Lanka à AFP, foram recuperados 87 corpos, sendo que ao menos 61 militares iranianos ainda estão desaparecidos. Além disso, 32 pessoas foram retiradas do Oceano Índico com vida e encaminhadas a um hospital na cidade de Galle.

Ao confirmar a ofensiva, o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, definiu o ataque como uma prova do alcance global dos EUA na guerra contra o Irã.

"Um submarino americano afundou um navio de guerra iraniano que pensava estar seguro em águas internacionais. Em vez disso, foi afundado por um torpedo", disse Hegseth em uma coletiva de imprensa realizada no Pentágono.

O secretário do governo de Donald Trump chamou o bombardeio de "morte silenciosa", sendo esta a primeira vez que um projétil dos EUA afunda um navio inimigo desde a Segunda Guerra Mundial.

"Assim como naquela guerra, estamos lutando para vencer", falou o líder do Pentágono, reforçando que entre os principais objetivos do conflito conjunto com Israel contra o Irã, iniciado no sábado (28), "é destruir a Marinha de Teerã".

O incidente ocorreu a cerca de 40 quilômetros ao sul do porto de Galle, declarou o governo do Sri Lanka, segundo o qual, o ataque afundou por completo o navio, "restando apenas uma mancha de óleo quando os barcos de resgate se aproximaram". (com Ansa)