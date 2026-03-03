Irã ameaça atacar 'todos os centros econômicos' do Oriente Médio

General disse que preço do barril de petróleo chegará a US$ 200

Publicado em 03/03/2026 às 17:39

A Guarda Revolucionária do Irã ameaçou atacar "todos os centros econômicos" do Oriente Médio caso a campanha de bombardeios promovida por Estados Unidos e Israel continue.

"Estamos dizendo ao inimigo que, se decidir atingir nossos principais centros, atacaremos todos os centros econômicos da região", declarou Ebrahim Jabbari, general do poderoso braço ideológico das Forças Armadas iranianas.

"Já fechamos o Estreito de Ormuz. Atualmente, o preço do petróleo passa de US$ 80 e, em breve, alcançará US$ 200", acrescentou o militar.

Desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, o Irã tem lançado mísseis e drones contra alvos americanos em países de todo o Oriente Médio, como Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos e Kuwait, provocando o fechamento do espaço aéreo em boa parte da região. (com Ansa)