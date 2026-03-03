Avaliação de inteligência alerta sobre ataques iranianos aos EUA após a morte de Khamenei

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Publicado em 03/03/2026 às 08:28

Alterado em 03/03/2026 às 08:36

Um outdoor com foto do falecido Líder Supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, foi instalado em uma rua de Teerã, após a notícia da morte ocorrida em ataques israelenses e americanos no sábado Foto: Majid Asgaripour/Wana

O Irã e seus aliados podem atacar os EUA em resposta ao assassinato, ocorrido no sábado (28) do Líder Supremo iraniano, Ali Khamenei, segundo uma avaliação de inteligência dos EUA revisada pela Reuters.



A avaliação de ameaças de 28 de fevereiro, produzida pelo escritório de inteligência e análise do Departamento de Segurança Interna dos EUA, afirma que o Irã e seus aliados "provavelmente" representam uma ameaça de ataques direcionados aos Estados Unidos, embora um ataque físico em grande escala fosse improvável.

O relatório acrescenta que, a curto prazo, a principal preocupação é que "hacktivistas" alinhados ao Irã podem realizar ataques cibernéticos de baixo nível contra redes dos EUA, como vandalização de sites.



"Embora um ataque físico em grande escala seja improvável, o Irã e seus aliados provavelmente representam uma ameaça persistente de ataques direcionados no território interno, e quase certamente escalarão ações retaliatórias — ou chamadas à ação — se os relatos da morte do aiatolá forem confirmados", disse o relatório do DHS revisado pela Reuters.



Em resposta a um pedido de comentário, a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, disse em comunicado: "Estou em coordenação direta com nossos parceiros federais de inteligência e aplicação da lei enquanto continuamos a monitorar de perto e frustrar quaisquer ameaças potenciais ao território interno".

O Irã confirmou no domingo relatos da morte de Khamenei em um ataque no sábado, inicialmente anunciado por Israel e pelo presidente dos EUA, Donald Trump.



A avaliação do DHS também informa que o Irã provavelmente continuaria seus ataques contra alvos dos EUA e aliados no Oriente Médio e quase certamente culparia altos funcionários do governo americano por quaisquer protestos que comecem por causa da declaração de Trump pedindo mudança de regime.



A guerra aérea dos EUA e de Israel contra o Irã, lançada no sábado, se intensificou nessa segunda-feira (2), à medida que Israel atacou o Líbano em resposta aos confrontos do Hezbollah, e Teerã continuou seus ataques com mísseis e drones contra os estados do Golfo que abrigam bases militares americanas.



Nessa segunda-feira, autoridades que investigam um tiroteio ocorrido no domingo em um bar em Austin, Texas, que matou pelo menos duas pessoas, disseram que ainda era cedo para dizer se o atirador foi motivado pela guerra no Irã.



O corpo do atirador, que foi morto pela polícia, foi visto em uma foto obtida pela Reuters vestindo uma camisa com a bandeira iraniana e "IRAN" escrito em verde, branco e vermelho na frente. Ele também usava um moletom com a inscrição "Propriedade de Allah", de acordo com informação de um oficial de segurança.

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