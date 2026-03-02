Conflito no Irã se alarga enquanto Israel ataca o Líbano após confronto do Hezbollah

Em uma publicação no X nesta segunda-feira, Ali Larijani, um poderoso conselheiro de Khamenei, diz que seu país não negociará com Trump. Ele garante que o presidente dos EUA tem "ambições delirantes" e agora está preocupado com as baixas americanas

Publicado em 02/03/2026 às 10:02

Alterado em 02/03/2026 às 10:14

Coluna de fumaça sobe após um ataque israelense aos subúrbios do sul de Beirute, em uma escalada entre Hezbollah e Israel em meio ao conflito com o Irã Foto: Reuters/Mohamed Azakir

A guerra aérea entre os EUA e Israel contra o Irã se expandiu nesta segunda-feira (2) sem fim à vista, envolvendo o Líbano com Israel respondendo aos ataques do Hezbollah, enquanto Teerã dispara mísseis e drones contra Israel, estados do Golfo e uma base aérea britânica no distante Chipre.



Imagens em vídeo mostram um avião de guerra americano caindo do céu sobre o Kuwait na madrugada desta segunda-feira, enquanto uma pessoa podia ser vista saltando de paraquedas. A localização foi verificada pela Reuters como filmada na região de Al Jahra. O ministério da defesa do Kuwait informou que várias aeronaves americanas haviam caído e que toda a tripulação estava segura.



Após um fim de semana de bombardeios que matou o líder supremo do Irã, arrastou seus vizinhos para a guerra e fechou o tráfego marítimo no Golfo, os mercados abriram nesta segunda-feira com os preços da energia subindo acentuadamente, colocando em risco a recuperação econômica global.



Na maior aposta de política externa dos EUA em décadas, o presidente Donald Trump lançou a campanha ao lado de Israel contra um inimigo que atormentava os Estados Unidos e seus aliados por gerações.



Trump repetiu seus apelos aos iranianos para se levantarem e derrubarem seus líderes, e disse que a campanha aérea poderia durar semanas. No Irã, onde os moradores congestionaram rodovias para fugir das cidades enquanto bombas caíam, havia incerteza sobre o futuro e emoções que iam da apreensão à euforia.

Muitos iranianos celebraram abertamente a morte do Líder Supremo, aiatolá Ali Khamenei, que governou o país por 37 anos e comandou as forças de segurança que mataram milhares de manifestantes antigoverno no início deste ano.



Mas os líderes clericais conservadores não demonstram sinais de ceder o poder. Especialistas militares dizem que o poder aéreo dos EUA e de Israel, sem força armada no solo, pode não ser suficiente para expulsá-los. Enquanto isso, dezenas de iranianos foram relatados mortos em ataques que atingiram alvos civis.



"Eles estão matando crianças, estão atacando hospitais. Esse é o tipo de democracia que Trump quer nos trazer? Pessoas inocentes foram mortas primeiro pelo regime e agora por Israel e pelos Estados Unidos", disse Morteza Sedighi, um professor de 52 anos, por telefone, de Tabriz.

GUERRA SE ESPALHA PARA O LÍBANO

Uma nova frente importante na guerra se abriu nesta segunda-feira, quando o Hezbollah, um dos principais aliados de Teerã no Oriente Médio, lançou mísseis e drones contra Israel em retaliação pela morte de Khamenei.



Israel respondeu com ataques aéreos amplos, que, segundo ele, visaram os subúrbios do sul de Beirute controlados pelo Hezbollah e atingiram militantes de alto escalão. A agência estatal libanesa de notícias NNA informou que a contagem inicial mostrou que 31 pessoas haviam sido mortas e 149 feridas.



Israel declarou o líder do Hezbollah, Naim Qassem, um "alvo para eliminação". Autoridades disseram que não estão considerando uma invasão terrestre do Líbano, por enquanto.



Dentro do Irã, explosões foram ouvidas por toda Teerã, enquanto em Israel sirenes de ataque aéreo foram acionadas em Tel Aviv e Jerusalém.



ALIADOS SOB ATAQUE

Os aliados de Washington no Golfo foram atacados por mísseis e drones iranianos. Fumaça preta subiu acima da área ao redor da embaixada dos EUA no Kuwait, onde havia uma forte presença de segurança, ambulâncias e caminhões de bombeiros. Houve explosões altas em Dubai e Samha, nos Emirados Árabes Unidos, e em Doha, capital do Catar.



No primeiro ataque a alcançar aliados dos EUA na Europa, um drone atingiu a base aérea britânica de Akrotiri, em Chipre, durante a noite. Grã-Bretanha e Chipre disseram que os danos foram limitados e que não houve vítimas. Os aliados europeus até agora se distanciaram da decisão de Trump de ir à guerra, que segundo Reino Unido, França e outros ficaram aquém do limiar legal para combater uma ameaça iminente.

O exército israelense disse no final desse domingo que sua força aérea havia estabelecido superioridade aérea sobre Teerã, e que uma onda de ataques pela capital havia atingido centros de inteligência, segurança e comando militar.



Uma fonte informada sobre a operação israelense disse que os ataques até agora foram significativamente mais intensos e extensos do que 12 dias de ataques em junho passado. Outra onda de reservistas israelenses seria convocada nas próximas 48 horas, disse a fonte.



Em entrevistas nesse domingo, Trump disse que a campanha poderia durar quatro semanas. Um alto funcionário da Casa Branca disse à agência Reuters que Washington em algum momento conversará com os líderes de Teerã, mas ainda não.



"O presidente Trump disse que uma nova potencial liderança no Irã indicou que querem conversar e, eventualmente, ele vai falar. Por enquanto, a Operação Fúria Épica continua sem interrupção", disse o oficial.



Ainda não está claro quais são as perspectivas de longo prazo para o Irã reconstruir sua liderança e substituir Khamenei, de 86 anos.



O presidente eleito do Irã, Masoud Pezeshkian, disse nesse domingo que um conselho de liderança composto por ele mesmo, o chefe do judiciário e um membro do poderoso Conselho dos Guardiões, assumiu temporariamente as funções de líder supremo.



Em uma publicação no X nesta segunda-feira, Ali Larijani, um poderoso conselheiro de Khamenei, diz que seu país não negociará com Trump. Ele garante que o presidente dos EUA tem "ambições delirantes" e agora está preocupado com as baixas americanas.



PRIMEIRAS BAIXAS DOS EUA

As primeiras baixas americanas da campanha, incluindo a morte de três militares, foram confirmadas nesse domingo. Dois oficiais americanos foram mortos em uma base no Kuwait. Trump prestou homenagem a eles como "verdadeiros patriotas americanos".



Uma campanha militar prolongada pode representar um grande risco político para o Partido Republicano de Trump antes das eleições de meio de mandato dos EUA. Apenas cerca de um em cada quatro americanos aprova a operação, segundo uma pesquisa da Reuters/Ipsos realizada nesse domingo.



Em um vídeo postado nesse domingo, Trump prometeu que os ataques militares ao Irã continuariam até que "todos os nossos objetivos sejam alcançados", sem fornecer detalhes.

Trump convocou o exército e a polícia do Irã, incluindo o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, a pararem de lutar, prometendo imunidade para aqueles que se renderem e "morte certa" para aqueles que resistirem. Ele reiterou os apelos para que os iranianos se levantem.



Enquanto isso, a interrupção dos envios de petróleo pelo Estreito de Ormuz – onde cerca de um quinto do comércio mundial de petróleo passa pela costa iraniana – foi um choque repentino para as economias globais. Os preços do petróleo dispararam em percentuais de dois dígitos quando as negociações começaram nesta segunda-feira. As ações caíram e o dólar disparou.



Os Guardas Revolucionários do Irã disseram nesse domingo que atingiram três petroleiros dos EUA e do Reino Unido no Golfo e no Estreito de Ormuz, e atacaram bases militares no Kuwait e no Bahrein com drones e mísseis. Dados de navegação mostram centenas de embarcações, incluindo petroleiros de petróleo e gás, fundeando em águas próximas.



O transporte aéreo global também foi fortemente interrompido, pois ataques aéreos mantêm fechados os principais aeroportos do Oriente Médio, incluindo Dubai, o centro internacional mais movimentado do mundo.

(Editoria de Internacional do JORNAL DO BRASIL com agências)