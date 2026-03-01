Israel diz não ter culpa em ataque com quase 150 mortos em escola para meninas no Irã

Colégio primário foi atingido no sul do país

O Estado de Israel informou não ter conhecimento de nenhum ataque na área do sul do Irã onde uma escola primária para meninas foi atingida no último sábado (28), durante a operação militar em conjunto com os Estados Unidos contra alvos do regime dos aiatolás.

Segundo a CNN, o colégio bombardeado fica a cerca de 60 metros de uma base militar iraniana em Minab, perto do Estreito de Ormuz, rota estratégica para a navegação global, conectando o Golfo Pérsico ao Oceano Índico.

O balanço provisório é de 148 mortos, sobretudo estudantes da escola, e 95 feridos, de acordo com a imprensa local, e fotos e vídeos que circulam nas redes sociais mostram meninas dentro de sacos mortuários pretos e mochilas e materiais escolares espalhados pelos escombros.

"As Forças de Defesa Israelenses não têm conhecimento de nenhuma operação na área onde foi atingida a escola feminina em Minab, no sul do Irã", disse Nadav Shoshani, porta-voz das IDF para a imprensa internacional, ao responder a uma pergunta da ANSA.

Já o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) afirmou à CNN que está sabendo de notícias sobre "danos a civis derivados das operações militares em curso". "Levamos essas notificações a sério e as estamos examinando. A proteção de civis é de máxima importância e continuaremos a tomar todas as precauções para reduzir ao mínimo o risco de danos involuntários", salientou o porta-voz do Centcom, Tim Hawkins. (com Ansa)