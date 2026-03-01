ºC   ºC
Domingo, 01 de de 2026

MUNDO

Israel diz não ter culpa em ataque com quase 150 mortos em escola para meninas no Irã

Colégio primário foi atingido no sul do país

Por JB INTERNACIONAL
Publicado em 01/03/2026 às 13:39

Alterado em 01/03/2026 às 13:39

Escola atingida em meio a bombardeios de Israel e EUA contra Irã Foto: AFP

O Estado de Israel informou não ter conhecimento de nenhum ataque na área do sul do Irã onde uma escola primária para meninas foi atingida no último sábado (28), durante a operação militar em conjunto com os Estados Unidos contra alvos do regime dos aiatolás.

Segundo a CNN, o colégio bombardeado fica a cerca de 60 metros de uma base militar iraniana em Minab, perto do Estreito de Ormuz, rota estratégica para a navegação global, conectando o Golfo Pérsico ao Oceano Índico.

O balanço provisório é de 148 mortos, sobretudo estudantes da escola, e 95 feridos, de acordo com a imprensa local, e fotos e vídeos que circulam nas redes sociais mostram meninas dentro de sacos mortuários pretos e mochilas e materiais escolares espalhados pelos escombros.

"As Forças de Defesa Israelenses não têm conhecimento de nenhuma operação na área onde foi atingida a escola feminina em Minab, no sul do Irã", disse Nadav Shoshani, porta-voz das IDF para a imprensa internacional, ao responder a uma pergunta da ANSA.

Já o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) afirmou à CNN que está sabendo de notícias sobre "danos a civis derivados das operações militares em curso". "Levamos essas notificações a sério e as estamos examinando. A proteção de civis é de máxima importância e continuaremos a tomar todas as precauções para reduzir ao mínimo o risco de danos involuntários", salientou o porta-voz do Centcom, Tim Hawkins. (com Ansa)

