Acidente com bonde em Milão deixa mortos e dezenas de feridos

Veículo descarrilhou e atropelou inúmeros pedestres

Publicado em 27/02/2026 às 16:49

Alterado em 27/02/2026 às 16:49

Um bonde descarrilhou na tarde desta sexta-feira (27) em Milão, na Itália, deixando ao menos dois mortos e 38 feridos, alguns em estado grave.

Segundo as primeiras informações, o veículo da linha 9 saiu dos trilhos e se chocou contra um edifício, atingindo diversas pessoas, que ficaram presas debaixo das ferragens do transporte.

O acidente ocorreu pouco depois das 16h (12h de Brasília) na Viale Vittorio Veneto, enquanto o bonde seguia da Piazza Repubblica em direção à Porta Venezia.

Vários socorristas trabalharam para retirar as pessoas presas sob o veículo.

Não está claro o movimento que o bonde fez antes de atingir os pedestres: se precisou frear bruscamente ou se teve que fazer uma manobra repentina ao sair dos trilhos e bater contra um prédio.

"Pensei que fosse um terremoto. Eu estava sentado e caí no chão, junto com os demais. Foi terrível", disse à ANSA um passageiro do bonde.

"Por sorte, bati apenas o joelho, mas o homem ao meu lado estava sangrando na cabeça. Levei um tempo para me levantar e sair", acrescentou.

A Procuradoria de Milão, que investiga as causas do acidente, informou que abrirá um processo por homicídio culposo e lesão corporal. (com Ansa)