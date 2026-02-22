Homem armado invade casa de Trump em Mar-a-Lago e é morto pelo Serviço Secreto

...

O Serviço Secreto dos Estados Unidos atirou e matou um homem armado que invadiu a propriedade do presidente Donald Trump em Mar-a-Lago neste domingo (22).

O mandatário estava em Washington no momento do ocorrido.

De acordo com as autoridades, o incidente ocorreu por volta das 1h30 (3h30 de Brasília).

O suspeito foi executado depois que agentes o viram "entrando ilegalmente no perímetro de segurança de Mar-a-Lago na madrugada de hoje", informou o porta-voz do Serviço Secreto, Anthony Guglielmi, em uma publicação no X.

O homem, com cerca de 20 anos, "foi visto perto do portão norte da propriedade de Mar-a-Lago carregando o que parecia ser uma espingarda e um galão de combustível", afirmou a agência em um comunicado.

"As únicas palavras que lhe dissemos foram 'largue os itens', o que significa o galão de gasolina e a espingarda", disse o xerife do condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, à imprensa americana.

"Ele largou o galão de gasolina e apontou a espingarda para atirar", acrescentou Bradshaw.

Segundo consta, um policial e dois agentes do Serviço Secreto atiraram, então, no suspeito, que morreu no local. (com Ansa)