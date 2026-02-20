Após decisão da Suprema Corte, Trump desafia Justiça e anuncia tarifa global de 10%

Presidente classificou medida como 'decepcionante' e garantiu ter 'alternativas'

Após a Suprema Corte dos Estados Unidos considerar ilegal o tarifaço imposto por Donald Trump, o presidente americano declarou que a decisão foi "profundamente decepcionante", mas que não impedirá a aplicação de novas taxas.

Por seis votos a três, o colegiado, de maioria conservadora, estabeleceu que a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, utilizada pelo republicano para justificar as barreiras comerciais, não o autoriza a impor tarifas, cuja definição é prerrogativa do Congresso.

"A decisão da Suprema Corte me decepcionou profundamente. Tenho vergonha de alguns juízes que não tiveram a coragem de fazer o que é certo para os EUA", comentou o mandatário durante coletiva de imprensa na Casa Branca.

Trump afirmou que a decisão do colegiado sobre as taxas o tornará "mais poderoso" e informou que assinará uma ordem para impor tarifas globais de 10%, além das porcentagens já existentes. Na ocasião, o presidente citou um conjunto de instrumentos comerciais conhecido como Seção 122.

Em suas críticas, Trump disse que os ministros que votaram contra o tarifaço "são uma vergonha" para a nação e declarou que o colegiado "está sendo pressionado por interesses estrangeiros".

"Os países que nos prejudicam estão em êxtase e dançando nas ruas, mas não por muito tempo. A boa notícia é que existem métodos e leis mais fortes do que a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional", afirmou o mandatário, acrescentando que ainda tem "alternativas". (com Ansa)