Ex-príncipe Andrew é preso por suspeita de conduta imprópria

Detenção do irmão de Charles III é desdobramento do 'caso Epstein'

Publicado em 19/02/2026 às 08:01

Alterado em 19/02/2026 às 09:05

O ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor, irmão do rei Charles III, do Reino Unido, foi preso pela polícia britânica nesta quinta-feira (19), dia de seu aniversário de 66 anos, por suspeita de conduta imprópria em cargo público.

A detenção chega na esteira dos rumores de que Andrew teria compartilhado informações confidenciais com o financista pedófilo Jeffrey Epstein, com quem mantinha relações próximas, durante o período em que serviu como representante especial do Reino Unido para comércio internacional, entre 2001 e 2011.

O ex-príncipe foi preso em sua residência privada em Sandringham, onde ele morava desde que foi expulso do palácio real de Royal Lodge, em Windsor.

"Como parte da investigação, prendemos hoje um homem de Norfolk sob suspeita de má conduta em cargo público e estamos realizando buscas em endereços em Berkshire e Norfolk. O indivíduo permanece sob custódia policial neste momento", diz um comunicado da Polícia do Vale do Tâmisa.

"Após uma avaliação minuciosa, abrimos uma investigação sobre esta alegação de má conduta em cargo público", ressalta o subchefe da corporação, Oliver Wright, acrescentando que é importante "proteger a integridade e a objetividade do inquérito".

"Compreendemos o significativo interesse público neste caso e iremos fornecer atualizações no tempo apropriado", conclui a nota.

Ex-duque de York, Andrew já teve todos os seus títulos reais removidos em novembro do ano passado devido a seu envolvimento no "caso Epstein", financista que morreu em 2019, enquanto aguardava julgamento por supostamente comandar uma rede de tráfico sexual de menores.

Arquivos revelados em janeiro nos Estados Unidos incluem fotos do ex-príncipe ajoelhado e tocando o corpo de uma mulher no chão, em circunstâncias ainda não esclarecidas, além de e-mails sugerindo que Epstein convidou Andrew para jantar com uma mulher russa em agosto de 2010, dois anos depois de o financista se declarar culpado de aliciar uma adolescente para prostituição, evidenciando a ligação próxima entre os dois.

Questionado sobre o envolvimento de Andrew no caso Epstein nesta quinta-feira, porém antes da prisão, o premiê do Reino Unido, o trabalhista Keir Starmer, afirmou que "ninguém está acima da lei". (com Ansa)