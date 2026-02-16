Após polêmica, Obama esclarece comentário sobre visitas extraterrestres

Ex-presidente dos Estados Unidos disse em entrevista que 'ETs existem'

Publicado em 16/02/2026 às 14:45

Alterado em 16/02/2026 às 21:27

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama esclareceu que a probabilidade de ter havido uma visita extraterrestre à Terra é "baixa", depois de uma declaração sua sobre o tema ter chamado a atenção no final de semana.

Em entrevista ao podcast do apresentador americano Brian Tyler Cohen, publicada no sábado (14), Obama afirmou que os extraterrestres "existem", mas que "nunca os viu". Na ocasião, o democrata também negou que EUA mantêm vida alienígena na famosa base militar Área 51, em Nevada.

As respostas de Obama rapidamente ganharam destaque na imprensa e nas redes sociais, levando o ex-chefe de Estado a esclarecer suas afirmações no Instagram no domingo (15).

"Eu estava tentando manter o espírito de um bate-bola rápido entre perguntas e respostas, mas já que isso chamou a atenção, deixe-me explicar", escreveu ele na legenda que acompanha o vídeo do podcast.

"Estatisticamente, o universo é tão vasto que é provável que exista vida lá fora. Mas as distâncias entre os sistemas solares são tão grandes que as chances de sermos visitados por alienígenas são baixas, e durante minha presidência, não vi nenhuma evidência de que extraterrestres tenham feito contato conosco. Sério!", frisou.