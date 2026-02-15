'Conselho de Paz' apresentará pacote de US$ 5 bilhões para Gaza, diz Trump

Grupo se reunirá pela primeira vez na próxima quinta-feira (19)

Publicado em 15/02/2026 às 16:39

Alterado em 15/02/2026 às 16:39

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (15) que os países membros de seu "Conselho de Paz" para a Faixa de Gaza destinarão mais de US$ 5 bilhões a esforços humanitários e de reconstrução no enclave palestino.

O republicano, que se prepara para a primeira reunião do grupo, agendada para 19 de fevereiro, em Washington, acrescentou que o órgão internacional será o "mais influente da história".

"Anunciaremos que os Estados-membros destinaram mais de US$ 5 bilhões para esforços humanitários e de reconstrução, além de milhares de pessoas para a Força Internacional de Estabilização e a Polícia de Gaza, a fim de manter a segurança e a paz para o povo", escreveu o magnata nas redes sociais.

Trump também avaliou que seu "Conselho de Paz" possui um "potencial ilimitado".

"No mês passado, cerca de 20 membros fundadores ilustres juntaram-se a mim em Davos, na Suíça, para celebrar sua criação formal e apresentar uma visão ousada para os civis de Gaza e, em última análise, muito além de Gaza: a paz mundial", concluiu.

O mandatário americano acrescentou ser "muito importante" que o grupo fundamentalista islâmico Hamas "mantenha seu compromisso com a desmilitarização total e imediata".

O "Conselho de Paz" tem como objetivo inicial monitorar a governança e a reconstrução da Faixa de Gaza. No entanto, segundo a Casa Branca, a iniciativa também poderá se estender a outras áreas de conflito, o que levantou preocupações de que Trump estaria tentando criar uma espécie de Organização das Nações Unidas (ONU) paralela. (com Ansa)