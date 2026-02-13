Atletas dos Jogos de Inverno acabam com cota de preservativos em 3 dias

Esportistas aguardam chegada de nova remessa em Cortina D'Ampezzo

Publicado em 13/02/2026 às 15:56

Alterado em 13/02/2026 às 16:41

Se a temperatura é fria nos Jogos de Inverno de Milão e Cortina D'Ampezzo de 2026, o clima na Vila Olímpica é quente: em apenas três dias, todos os preservativos distribuídos aos atletas em Cortina acabaram, revelou um esportista sob anonimato ao jornal La Stampa.

"Nos prometeram que chegariam mais [preservativos], mas ninguém sabe quando", acrescentou o atleta.

A distribuição de preservativos em vilas olímpicas é uma medida utilizada há diversas edições do evento.

"A saúde em primeiro lugar: prevenção e bom senso", diz a atual campanha do governador da Lombardia, Attilio Fontana, que colocou o símbolo da região nas embalagens distribuídas em Milão.

De acordo com a reportagem, uma cota de 10 mil contraceptivos gratuitos foi disponibilizada entre as vilas olímpicas de Milão e Cortina, número que é muito inferior ao das Olimpíadas de Paris, em 2024, quando 300 mil preservativos foram colocados à disposição dos atletas.

Em Milão, onde as visitas nos alojamentos de atletas não italianos estão proibidas, os casais buscam se divertir na sala de relaxamento, que oferece música fusion e baixa iluminação.

Sem sapatos, muitos se escondem atrás das divisórias voltadas para a meditação - privada ou a dois.

Já em Cortina, os atletas têm passado o tempo livre jogando videogame enquanto aguardam a nova cota de camisinhas. (com Ansa)