Trump e Netanyahu discutem Gaza e negociações com Irã

Publicado em 11/02/2026 às 18:33

Alterado em 11/02/2026 às 21:22

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu-se nesta quarta-feira (11) com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para discutir os últimos acontecimentos na Faixa de Gaza e as negociações de Washington com o Irã.

Em uma publicação nas redes sociais, o republicano declarou que o encontro com o chefe de governo israelense, realizado na Casa Branca, foi "muito bom".

"Nada foi definitivo, exceto que insisti na continuidade das negociações com o Irã. Também discutimos o enorme progresso alcançado em Gaza e em toda a região. Há, de fato, paz no Oriente Médio", afirmou Trump.

Já o gabinete de Netanyahu destacou que o premiê "enfatizou as necessidades de segurança de Israel no contexto das negociações, e ambos concordaram em manter a coordenação e o contato próximo".

Segundo a mídia israelense, Netanyahu chegou à reunião na Casa Branca com um dossiê de evidências que mostrariam o regime iraniano massacrando seus cidadãos, mesmo após declarar que cessaria os ataques contra civis.

Trump já afirmou que o Irã não terá armas nucleares nem mísseis balísticos e alertou que, caso não seja possível chegar a um acordo com os iranianos sobre o programa nuclear, está preparado para adotar medidas militares. (com Ansa)