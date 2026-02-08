'Estratégias militares não garantem futuro para humanidade', alerta Papa

Leão XIV também expressou tristeza com ataques contra Nigéria

Publicado em 08/02/2026 às 12:45

Alterado em 08/02/2026 às 16:13

O papa Leão XIV destacou neste domingo (8) a importância da paz e da fraternidade entre os povos, afirmando que as estratégias das potências econômicas e militares não garantem um futuro seguro para a humanidade.



A declaração foi feita pelo Pontífice após a recitação do Angelus, na janela do Palácio Apostólico.

"Continuemos a rezar pela paz.

As estratégias das potências econômicas e militares, como a história nos ensina, não oferecem um futuro para a humanidade", declarou ele.



Segundo o líder da Igre080220261245ja Católica, "o futuro reside no respeito e na fraternidade entre os povos".

Além disso, o Papa lembrou que hoje se celebra o "Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Seres Humanos": "Agradeço às religiosas e a todos aqueles que se dedicam ao combate e à eliminação das atuais formas de escravidão. Com eles, digo: a paz começa com dignidade", afirmou.



Em outro momento, Leão XIV expressou preocupação e "tristeza" com os recentes ataques contra comunidades na Nigéria, que resultaram em perdas significativas de vidas.



"Expresso minhas orações e condolências a todas as vítimas da violência e do terrorismo. Espero que as autoridades competentes continuem a trabalhar com determinação para garantir a segurança e a proteção de todos os cidadãos", concluiu.

Distância de Trump

O Vaticano também anunciou neste domingo que o papa Leão XIV não viajará aos Estados Unidos em 2026, rejeitando notícias que sugeriam uma possível visita do pontífice ao seu país natal em setembro.



"O Papa não irá aos Estados Unidos em 2026", afirmou categoricamente o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni.



A informação é confirmada após o jornal italiano "Corriere della Sera" apontar a possibilidade de o pontífice participar da 81ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York, e realizar uma visita à Casa Branca para se encontrar com o presidente dos EUA, Donald Trump.



Segundo a publicação, nada estaria oficialmente decidido, embora encontros diplomáticos nos bastidores estivessem em andamento, incluindo a reunião do vice-presidente americano J.D. Vance com o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, em Milão.



O Corriere della Sera também mencionou que o vice-secretário de Estado do Vaticano, Monsenhor Edgar Pena Parra, teria viajado a Washington para se despedir do núncio apostólico nos Estados Unidos, o cardeal Christophe Pierre, encerrando seu mandato.



A publicação sugeria que essas movimentações poderiam estar relacionadas a um possível discurso do Papa na ONU, mas a Santa Sé confirmou que nenhuma viagem aos EUA está prevista para 2026.



Por enquanto, a primeira e única viagem internacional feita por Leão XIV foi para a Turquia e o Líbano, entre 27 de novembro e 2 de dezembro de 2025, uma viagem planejada por seu antecessor para, entre outras coisas, comemorar o 1700º aniversário do Concílio de Niceia. (com Ansa)