Trump nomeia 33 novos juízes de imigração, a maioria com histórico militar

Publicado em 06/02/2026 às 12:39

Alterado em 06/02/2026 às 12:39

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos contratou 33 novos juízes de imigração, incluindo 27 temporários, após demitir ou afastar mais de 100 outros, enquanto a administração Trump busca novos recrutas para atuar como o que chama de "juízes de deportação".



O Escritório Executivo de Revisão de Imigração do Departamento de Justiça informou que os novos juízes de imigração tomaram posse na quinta-feira, após a contratação em outubro de 36 juízes de imigração, incluindo 25 temporários, após meses de cortes na força de trabalho.

Os novos juízes atuarão em tribunais de imigração no Arizona, Califórnia, Colorado, Flórida, Geórgia, Illinois, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Nebraska, Nova York, Texas, Utah, Virgínia e Washington.



"Após quatro anos de práticas de contratação do governo Biden que minaram a credibilidade e imparcialidade dos tribunais de imigração, este Departamento de Justiça continua restaurando a integridade do nosso sistema de imigração e tem orgulho de receber esses talentosos juízes de imigração para se juntarem à nossa missão de proteger a segurança nacional e a segurança pública", disse um porta-voz do Departamento de Justiça.



Metade dos novos juízes permanentes tem formação militar, assim como 100% dos juízes temporários que podem cumprir até seis meses.

O Pentágono, em setembro, havia afirmado que advogados militares e civis que trabalham para o Departamento de Defesa dos EUA, sob a liderança do secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, serviriam temporariamente como juízes de imigração. Mais de 100 juízes de imigração de cerca de 700 foram demitidos ou afastados desde o retorno do presidente Donald Trump ao cargo em janeiro de 2025, segundo a Associação Americana de Advogados de Imigração, uma medida que, segundo a organização, reduziu o número de juízes disponíveis para lidar com um aumento de casos enquanto a administração intensifica prisões e deportações.



Os tribunais de imigração enfrentam um acúmulo de cerca de 3,2 milhões de casos em 31 de dezembro, segundo dados da Mobile Pathways, uma organização sem fins lucrativos que analisa dados dos tribunais de imigração e promove o acesso à justiça para imigrantes.

Sob Trump, milhares de migrantes que no passado teriam direito à libertação sob fiança foram submetidos à detenção obrigatória após a Junta de Apelações de Imigração, em setembro, emitir uma decisão reinterpretando uma lei chave de uma forma que centenas de juízes dos tribunais federais consideraram errada.



A administração Trump planeja publicar uma regulamentação de via rápida nesta sexta-feira (6), que reduziria para 10 dias o tempo de alguém recorrer da decisão de um juiz de imigração e facilitaria para a junta de apelações rejeitar recursos.