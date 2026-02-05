Deu no 'Financial Times': Como Elon Musk usou a SpaceX para resgatar a xAI e construir um colosso de US$ 1,25 trilhão

Segundo reportagem do jornal britânico de negócios, o bilionário dono da rede social "X", "incorpora fabricante de foguetes {que conta com subsídios do governo] a uma "startup" de IA deficitária, apostando que escala e controle podem superar rivais e alcançar um IPO estrondoso". Leia o resumo da história

“Na segunda-feira, 2 de fevereiro, Elon Musk concretizou um dos negócios mais audaciosos de sua carreira, fundindo a SpaceX com a xAI para criar a empresa privada mais valiosa da história. A fusão de US$ 1,25 trilhão, segundo o “Financial Times” combina a fabricante de foguetes dominante do bilionário [que recebe bilhões em subsídios do governo americano] com sua “startup” de IA deficitária e a rede social X. Musk afirmou que a medida era necessária para lançar “data centers” ao espaço, construir fábricas na Lua e colonizar Marte”.



Segundo o FT “os apoiadores elogiaram a parceria como mais uma prova de seu gênio, que aproveita seus foguetes reutilizáveis e a rede de satélites Starlink, combinados com os dados da X e os modelos da xAI. Seus críticos veem isso como o exemplo mais recente de engenharia financeira, usando sua marca pessoal e a SpaceX para sustentar a xAI enquanto ela queima US$ 1 bilhão em caixa por mês”.



“Nenhuma das avaliações se baseia em qualquer múltiplo racional”, disse uma pessoa que investiu na xAI. “Todas estão negociando às custas de Elon Musk.” Uma fusão já era especulada desde que a SpaceX investiu US$ 2 bilhões na xAI no verão. Mesmo assim, quando as notícias sobre as negociações formais começaram a vazar na semana passada, a maioria dos acionistas foi mantida no escuro e pega de surpresa pela rapidez com que o acordo foi fechado, disseram várias fontes ao Financial Times.



Uma engenharia espacial



Os investidores foram informados em ligações rápidas conduzidas pelo diretor financeiro da SpaceX, Bret Johnsen, e por Jared Birchall, da xAI. Devido a atrasos e à má qualidade do áudio, muitos tiveram dificuldade em entender os poucos detalhes sobre a fusão de US$ 1,25 trilhão. Johnsen informou-lhes que a SpaceX compraria a xAI por US$ 250 bilhões, igualando o preço de uma recente rodada de financiamento de US$ 20 bilhões que avaliou a “startup” de dois anos em US$ 230 bilhões.



As ações da xAI serão convertidas em ações da SpaceX a uma taxa de câmbio de aproximadamente sete para um, com as ações da entidade combinada cotadas a US$ 527. Musk também elevou a avaliação privada da SpaceX para US$ 1 trilhão, citando o aumento da receita de seu serviço de banda larga Starlink, US$ 200 bilhões a mais do que a empresa foi avaliada em dezembro para uma venda secundária de ações. Birchall afirmou em sua teleconferência que Musk administraria a entidade combinada, que o negócio seria concluído em 16 de março e que os investidores teriam a opção de resgatar suas ações em vez de trocá-las pelas da SpaceX.



“Essa fusão é uma prova de grande engenharia. Espaço, “data centers”, energia solar”, disse Sol Bier, fundador da Factorial Funds, que investiu em ambas as empresas. “Olhando para trás, esses são negócios distintos. Olhando para frente, eles estão em rota de colisão. O gargalo da IA é a energia, e Elon Musk simplesmente integrou verticalmente a solução.”



Alinhamento dos planetas



Os assessores de Musk também confirmaram que a SpaceX ainda pretende realizar sua oferta pública inicial de ações em junho — uma data que Musk vem defendendo devido a um raro alinhamento dos planetas Júpiter, Vênus e Mercúrio naquele mês. A oferta pública inicial (IPO) da SpaceX pode arrecadar até US$ 50 bilhões, o que a tornaria a maior oferta pública inicial de todos os tempos, superando os US$ 29 bilhões arrecadados pela Saudi Aramco em 2019.



Os investidores acreditam que o cronograma acelerado tem menos a ver com alinhamentos astrológicos e mais com o desejo de Musk de superar a OpenAI e a Anthropic no mercado de ações. Ambas as “startups” rivais de IA estão em negociações com consultores para abrir capital ainda este ano e ostentam modelos mais avançados do que o xAI, que geram maior receita. No entanto, banqueiros temem que não haja dinheiro suficiente nos mercados públicos para financiar as três simultaneamente, dando vantagem à primeira a se lançar no mercado.



Alguns investidores de longo prazo da SpaceX nutrem preocupações mais amplas, acreditando que a fusão com a xAI, que apresenta prejuízos significativos, complicará ou até mesmo inviabilizará um IPO. Para financiar a transação, a SpaceX emitirá US$ 250 bilhões em novas ações, diluindo as participações dos acionistas atuais. No entanto, como Musk controla ambas as empresas privadas, há pouco que alguém possa fazer para impedi-lo.



A SpaceX informou aos investidores que sua receita anual cresceu para US$ 16 bilhões, impulsionada pelo monopólio em lançamentos comerciais de foguetes e por um aumento expressivo nas assinaturas do Starlink. Na semana passada, a empresa solicitou autorização aos órgãos reguladores para lançar 1 milhão de satélites e criar um "sistema de “data center” orbital", um aumento em relação aos 9.400 satélites atuais.



Concorrência estelar



Em contraste, no ano passado, a receita da xAI ficou na casa das centenas de milhões de dólares. O grupo alertou recentemente que poderá gastar mais de US$ 10 bilhões em 2025 para comprar “chips” e construir os vastos centros de dados necessários para treinar e executar sistemas avançados de IA. “É uma vitória para ambos, mas uma vitória ainda maior para os acionistas da xAI — por si só, a xAI não é tão boa... O Google e a OpenAI estão dominando o mercado consumidor, a Anthropologie domina o mercado corporativo”, disse um investidor da “startup” de IA de Musk.



“Então, a realidade é que não havia escolha, ele não podia deixar a xAI em paz”, acrescentou. “Ele é um gênio, esse deve ter sido o plano desde o início”. Os investidores agora especulam sobre uma possível fusão com a Tesla, depois que a fabricante de veículos elétricos anunciou seu próprio investimento de US$ 2 bilhões em xAI na semana passada e redirecionou ainda mais sua estratégia para “chips” de IA e robôs humanoides.

