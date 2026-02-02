Departamento de Justiça publica fotos de adolescentes nuas de caso Epstein

Material 'sem censura' revela vítimas em ilha de pedófilo e em quartos

Publicado em 02/02/2026 às 15:21

Alterado em 02/02/2026 às 15:53

No âmbito da divulgação dos arquivos do bilionário pedófilo Jeffrey Epstein, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos publicou 40 imagens de mulheres jovens e adolescentes nuas em seu site, apesar da obrigação de censurar quaisquer fotos que possam afetar as vítimas do criminoso.



No material analisado pelo jornal The New York Times, é possível ver jovens adultas e menores nuas na ilha particular de Epstein, onde muitos abusos sexuais aconteciam.



Outras fotografias mostram espaços internos, como quartos.



A publicação do material indignou as vítimas do falecido pedófilo.

Para Annie Farmer, que testemunhou em um tribunal como foi manipulada e abusada na adolescência por Epstein e sua cúmplice Ghislaine Maxwell, a divulgação das imagens sem censura é "extremamente perturbadora".



Já uma porta-voz do Departamento de Justiça garantiu que o órgão está "trabalhando incansavelmente para responder a quaisquer perguntas ou preocupações que as vítimas possam ter e para tratar de quaisquer processos que exijam novas alterações de acordo com a lei".



Os diversos arquivos do caso Epstein, que gradativamente têm vindo à tona, referem-se a crimes sexuais ocorridos entre os anos 1990 e 2000.



Epstein, condenado em 2008 por solicitar prostituição de uma menor de idade, foi encontrado morto em sua cela em Nova York, em 2019, enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual. (com Ansa)