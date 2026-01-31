EUA divulgam mais de 3 milhões de arquivos sobre caso Epstein

Departamento de Justiça garantiu que não protegeu o presidente Trump

Publicado em 30/01/2026 às 17:02

Alterado em 31/01/2026 às 19:32

O departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou nesta sexta-feira (30) uma série de novos documentos relacionados ao financista Jeffrey Epstein, que morreu em uma prisão de Nova York em 2019, enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual de menores e mulheres.

De acordo com o vice-procurador-geral, Todd Blanche, o governo americano liberou mais de três milhões de páginas de arquivos, incluindo cerca de dois mil vídeos e 180 mil imagens. As autoridades, no entanto, afirmaram que conteúdos sensíveis foram excluídos da divulgação.

O jornal The New York Times informou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é mencionado em pelo menos 3,2 mil documentos publicados nesta nova leva pelo Departamento de Justiça. Segundo o procurador, o material passou por extensos processos de censura para proteger a identidade das vítimas.

Ainda de acordo com o veículo, Trump aparece em mensagens trocadas entre Epstein e amigos e, em outros casos, em e-mails nos quais o financista discutia as eleições presidenciais de 2016.

"O que dissemos aos nossos revisores é que esse era o objetivo. Havia um mantra de que 'o Departamento de Justiça deve proteger Donald Trump'. Isso não é verdade. Sempre nos preocupamos com as vítimas. Não protegemos o presidente Trump nem deixamos de proteger ninguém", afirmou Blanche.

Entre os documentos divulgados nesta nova rodada, as autoridades americanas tornaram público um e-mail enviado por Epstein a si mesmo em 2013. Na mensagem, ele afirma que o empresário Bill Gates teria contraído uma doença sexualmente transmissível após manter relações sexuais com "garotas russas".

"Para piorar ainda mais a situação, você [Gates] me implora que eu apague os e-mails referentes à sua DST, ao seu pedido para que eu lhe forneça antibióticos que você possa dar secretamente a Melinda e à descrição do seu pênis", diz um trecho da mensagem. (com Ansa)