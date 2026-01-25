Megatempestade de neve deixa milhares sem energia elétrica nos EUA

Em meio ao frio extremo, Nova York registrou as primeiras vítimas

Publicado em 25/01/2026 às 13:44

Alterado em 25/01/2026 às 13:44

Em meio ao frio extremo, Nova York registrou as primeiras vítimas Foto: AFP/Ansa

Pelo menos 22 estados americanos declararam emergência em razão da megatempestade de neve e gelo que atinge grande parte dos Estados Unidos.

O presidente do país, Donald Trump, classificou as tempestades árticas como "históricas" e aprovou as declarações federais de emergência para Carolina do Sul, Virgínia, Tennessee, Geórgia, Carolina do Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana e Virgínia Ocidental.

As fortes nevascas e as temperaturas congelantes bloquearam estradas e deixaram mais de 500 mil pessoas sem energia elétrica. Além disso, milhares de voos foram cancelados nas últimas horas, levando muitos americanos a correrem aos supermercados para estocar mantimentos.

Nova York registrou as primeiras vítimas do frio extremo. Com temperaturas bem abaixo de zero, os corpos de três pessoas foram encontrados sem vida nas ruas. Segundo a polícia, um homem de 67 anos foi localizado em uma calçada em Manhattan, enquanto as outras duas vítimas foram encontradas separadamente no Brooklyn.

No último sábado (24), o Meio-Oeste dos Estados Unidos registrou sensação térmica de até -40°C. Já em Rhinelander, no estado de Wisconsin, os termômetros chegaram a -38°C, a temperatura mais baixa em quase três décadas. (com Ansa)