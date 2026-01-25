Alex Pretti, morto por agentes federais de imigração de Trump, 'era dono legítimo' de arma, informa polícia

...

Publicado em 25/01/2026 às 09:59

Alterado em 25/01/2026 às 09:59

Alex Pretti era enfermeiro e portava um telefone (que filmava os protestos), e não uma arma, dizem repórteres da agência de notícias Reuters Foto: Reuters

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, disse a repórteres que o homem morto nesse sábado (24) pela polícia de imigração de Donald Trump, havia atacado agentes durante uma operação, embora não tenha dito se ele sacou sua arma. Autoridades federais publicaram uma imagem da arma que, segundo eles de Pretti, estava carregada no momento do tiroteio.



"Ele não estava lá para protestar pacificamente. Ele estava lá para perpetuar a violência", disse Noem em uma coletiva de imprensa.

Líderes locais, incluindo o governador de Minnesota, Tim Walz, questionaram essa versão.

"Eu vi o vídeo de vários ângulos e é nojento", disse Walz. "O governo federal não pode ser confiável para liderar essa investigação – o estado cuidará disso."

O chefe do Departamento de Apreensão Criminal de Minnesota, Drew Evans, disse a repórteres que agentes federais bloquearam as tentativas de sua equipe de iniciar uma investigação.



O chefe de polícia de Minneapolis, Brian O'Hara, disse que o homem morto era um proprietário legítimo de arma, sem antecedentes criminais além de infrações de trânsito.



Enquanto as pessoas protestavam contra o tiroteio, a polícia da cidade e policiais estaduais chegaram para controlar a multidão. A situação parecia ter se acalmado no final do sábado, depois que agentes federais deixaram a área, embora os manifestantes tenham permanecido nas ruas por horas depois.

Autoridades locais pediram contenção. "Por favor, não destrua nossa cidade", disse O'Hara.



O Instituto de Arte de Minneapolis, nas proximidades, informou que havia fechado por causa de preocupações com segurança, e a National Basketball Association adiou um jogo do Minnesota Timberwolves.



"Agentes de imigração dos EUA atiraram e mataram um cidadão americano em Minneapolis no sábado", disseram autoridades, provocando protestos intensos e condenações de líderes locais no segundo incidente desse tipo neste mês.



O Departamento de Segurança Interna caracterizou o incidente como um ataque, dizendo que um agente da Patrulha de Fronteira atirou em legítima defesa depois que um homem se aproximou com uma arma e resistiu violentamente às tentativas de desarmá-lo.

Mas vídeos de transeuntes do local, verificados e revisados pela Reuters, mostraram o homem, identificado como Alex Pretti, de 37 anos, segurando um telefone na mão, não uma arma, enquanto tenta ajudar outros manifestantes que foram derrubados por agentes.



Quando os vídeos começam, Pretti pode ser visto filmando enquanto um agente federal afasta uma mulher e joga outra no chão. Pretti se move entre o agente e as mulheres, então levanta o braço esquerdo para se proteger enquanto o agente o pulveriza com spray de pimenta.



Vários agentes então agarram Pretti – que luta com eles – e o forçam a ficar de joelhos. Enquanto os agentes imobilizam Pretti, alguém grita o que parece ser um aviso sobre a presença de uma arma. Imagens de vídeo então parecem mostrar um dos agentes tirando uma arma de Pretti e se afastando do grupo com ela.

Momentos depois, um policial com uma arma apontada para as costas de Pretti dispara quatro tiros em rápida sucessão, mostram as imagens. Vários tiros podem ser ouvidos quando outro agente aparece para atirar em Pretti.



Inicialmente, todos os agentes se afastam do corpo de Pretti na estrada. Alguns agentes então parecem oferecer assistência médica a Pretti enquanto ele está deitado no chão; outros agentes mantêm os transeuntes afastados.

O tiroteio contra Pretti, um enfermeiro de UTI, atraiu centenas de manifestantes ao bairro para confrontar os agentes armados e mascarados, que usaram gás lacrimogêneo e granadas de granada de luz.

Manifestações também ocorreram em Nova York, Washington D.C. e São Francisco, entre outras cidades.

Também aumentou as tensões entre autoridades estaduais e federais, já em desacordo com a administração Trump devido ao assassinato de outra cidadã americana, Renee Good, em 7 de janeiro.

PREFEITO E GOVERNADOR PEDEM FIM DA OPERAÇÃO

Walz e outros funcionários locais e estaduais pediram o fim imediato das operações locais de fiscalização de imigração da administração Trump.



"Quantos moradores mais, quantos americanos mais precisam morrer ou se machucar gravemente para que essa operação termine?" - perguntou Jacob Frey, prefeito de Minneapolis, em coletiva de imprensa.



Trump acusou autoridades eleitas locais de incitar oposição: "O prefeito e o governador estão incitando a insurreição, com sua retórica pomposa, perigosa e arrogante", escreveu o presidente republicano nas redes sociais.



O vice-presidente JD Vance, que visitou a cidade na quinta-feira, acusou líderes locais de se recusarem a fornecer apoio policial local aos agentes de imigração. Isso gerou uma resposta feroz de Walz, que disse que a repressão à imigração tem sobrecarregado os recursos da polícia local. (com Reuters)