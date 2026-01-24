Premiê da Dinamarca visita Groenlândia em meio a 'situação grave'

Frederiksen se reuniu com Nielsen após mudança de direção de Trump

Publicado em 23/01/2026 às 16:53

Alterado em 24/01/2026 às 13:49

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, chegou nesta sexta-feira (23) a Nuuk, capital da Groenlândia, em meio a uma situação considerada "grave".

"Estamos em uma situação grave. Estou aqui para demonstrar o apoio dinamarquês em um momento muito difícil", afirmou Frederiksen, segundo a agência de notícias Ritzau.

A duração a visita, a líder de Copenhague destacou a importância da colaboração com o governo local, enfatizando que ela e o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, "precisam estar muito próximos durante este período".

"Portanto, eu diria que este é um dia de trabalho, no qual estamos preparando nossos próximos passos", completou.

A passagem de Frederiksen pela Groenlândia ocorre após a mudança de direção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que retirou sua ameaça de tomar a ilha à força.

Além disso, acontece depois de a premiê dinamarquesa concordar com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, que a aliança deve reforçar sua presença na região ártica. (com Ansa)