Qual é o verdadeiro perigo que Donald Trump representa para o mundo?

Apesar de uma retirada tática sobre a Groenlândia, os grandes riscos permanecem

Publicado em 23/01/2026 às 07:26

Alterado em 23/01/2026 às 07:26

Trump diz que ‘ninguém pode defender a Groenlândia como os EUA’. Apesar disso, fala que não fará o que muitos líderes mundiais temem: usar a força para obter a ilha Foto: Jonathan Ernst

Os europeus esperavam uma diatribe, mas em Davos Donald Trump mostrou-se quase conciliador. Ele exigiu “direito, título e propriedade” da Groenlândia, mas abandonou as tarifas, descartou o uso da força e, mais tarde, saudou um novo “quadro” e um possível acordo.



Isso deve ser um alívio para os aliados dos Estados Unidos em todo o mundo. Uma crise que ameaçava engolir a aliança transatlântica foi amenizada. Mas por quanto tempo? Isso pode ser apenas uma retirada tática. Trump cobiça a Groenlândia há anos. Ao apresentar sua reivindicação, ele falou sobre a Otan com um desdém que deve colocar as capitais da Europa em alerta máximo.



A crise da Groenlândia traz lições para todos os países. Uma delas é que Trump cederá sob pressão, sem necessariamente renunciar aos seus objetivos de longo prazo. Outra é que a visão estreita e pessimista do mundo do presidente e sua disposição de reescrever a história corroeram a confiança que costumava sustentar as alianças dos Estados Unidos. Por fim, segue-se que cada desentendimento sob Trump ameaça ser existencial. Ele prenuncia um realinhamento global para o qual os aliados dos Estados Unidos devem se preparar.



Com a Groenlândia, a Europa teve sorte. Ela passou por essa rodada porque Trump escolheu brigar por um prêmio que quase não tem valor estratégico para os Estados Unidos. Trump argumenta, corretamente, que o Ártico será disputado, pois o derretimento do gelo permite a navegação mundial. A Groenlândia é o local do futuro sistema de defesa antimísseis “Golden Dome” dos Estados Unidos. Se a ilha pertencer aos Estados Unidos, nem a Rússia nem a China ousarão atacá-la.



Mas a Groenlândia já tem uma base americana para deter agressores. Se for atacada, a Dinamarca e seus aliados europeus teriam um grande interesse em protegê-la. Os Estados Unidos podem fazer muito do que querem na Groenlândia sob os tratados atuais e, sob a nova estrutura, a Dinamarca poderia fortalecê-los. O benefício extra de poder colorir o mapa é insignificante.



Tudo isso ajudou os europeus a explicar que o custo potencial para os Estados Unidos não valia a pena. A bravata de Trump sobre a imposição de tarifas levou alguns países europeus a ameaçar com retaliação. Os mercados perceberam os danos que uma guerra comercial e uma crise de segurança poderiam causar aos Estados Unidos. A opinião pública lá é amplamente contra uma aquisição cara. Sob forte pressão europeia, o Congresso mostrou raros sinais de resistência a Trump.



A moral da história é que, para fazer o presidente dos Estados Unidos recuar, é preciso convencê-lo de que você vai impor um preço a ele. Na maioria de suas negociações com Trump, os líderes europeus o trataram com bajulação, salpicada por algumas objeções discretas. Desta vez, eles foram mais assertivos e isso funcionou.



É aí que as boas notícias terminam. Em Davos, Trump falou sobre possuir a Groenlândia — o que significa que ele ainda poderia buscar influência revivendo tarifas ou até mesmo a ameaça de usar a força. Mesmo que ele não o faça e os Estados Unidos e a Dinamarca negociem com sucesso um tratado revisado que continue sem soberania, os europeus devem prestar atenção à linguagem de seu discurso. Ele revelou um desprezo sinistro pela Europa e pelo valor da aliança transatlântica para os Estados Unidos, tal como ela funciona hoje.



Trump disse que os Estados Unidos pagaram “100%” pela Otan e nunca receberam nada em troca. Scott Bessent, secretário do Tesouro, reclama que os Estados Unidos gastaram US$ 22 trilhões a mais do que os europeus aproveitadores em defesa desde 1980. A estratégia de segurança do governo alertou que a Europa enfrenta o “apagamento da civilização” devido à imigração e pode em breve deixar de ser um aliado confiável.



Isso é uma paródia da história da Otan e do futuro da Europa. É verdade que, desde o fim da Guerra Fria, os membros europeus da aliança têm gasto muito pouco em defesa. Mas, durante a Guerra Fria, eles foram um baluarte contra a expansão soviética e compartilhavam uma crença na democracia e na liberdade. De qualquer forma, eles estão começando a gastar mais dinheiro novamente, em parte por causa das intimidações de Trump, mas principalmente por causa da crescente ameaça da Rússia.



A Otan teve sucesso porque foi fundada com base em benefícios mútuos, bem como em valores. A única vez que sua promessa de defesa mútua do Artigo 5 foi invocada foi para apoiar os Estados Unidos após o 11 de setembro. Proporcionalmente, a Dinamarca perdeu mais soldados no Afeganistão do que os Estados Unidos. A Europa fornece aos Estados Unidos bases, como Ramstein, na Alemanha, que projetam poder em todo o mundo; ela defende os interesses americanos, inclusive no Ártico.



Infelizmente, é improvável que Trump mude sua opinião de que os aliados são aproveitadores e que valores compartilhados são para otários. Isso certamente levará a mais confrontos, seja sobre a Groenlândia ou qualquer outro assunto. Os amigos dos Estados Unidos, na Europa e além, precisam, portanto, se preparar para um mundo em que estarão sozinhos. Isso começa com a preservação da Otan, tanto quanto possível. Construir poder militar leva anos, e Trump está com pressa.



O problema é que Trump acredita que os Estados Unidos têm todas as cartas na mão, porque seus aliados europeus e asiáticos têm mais a perder com uma ruptura do que os Estados Unidos. Ele está parcialmente certo. Por exemplo, se os Estados Unidos se recusassem a vender armas para a Ucrânia e bloqueassem o acesso a informações de inteligência, isso colocaria em risco a derrota da Ucrânia e convidaria a próxima agressão russa. A Europa e a Ásia dependem dos Estados Unidos para equipamentos militares. Os Estados Unidos fornecem 40% da capacidade da Otan — e são os 40% mais importantes. Os Estados Unidos fornecem à Europa uma série de serviços economicamente vitais e tecnologias digitais.



A Europa deve tentar expor a superficialidade do pensamento de Trump. Ela pode começar fazendo um inventário do que os Estados Unidos têm a perder — e isso inclui muito mais do que o custo de mais tarifas para os consumidores americanos. A Europa é um mercado de US$ 1 trilhão em bens e serviços americanos. Ela fornece tecnologias essenciais, incluindo para fabricação de chips, equipamentos de telecomunicações, lentes, aeronaves e muito mais. Os espiões europeus, especialmente os britânicos, fornecem informações valiosas aos Estados Unidos.



Em seguida, a Europa deve alertar os americanos sobre o mundo hostil que Trump está disposto a criar. Incapazes de confiar nos Estados Unidos, Alemanha, Japão e Coreia do Sul se rearmariam ainda mais rapidamente e talvez buscassem armas nucleares. A proliferação reduziria o valor do próprio arsenal americano e inibiria sua capacidade de governar. China e Rússia não concordarão com Trump sobre onde termina a influência dos Estados Unidos e começa a deles. Tudo isso pode levar a uma guerra tão devastadora que os Estados Unidos não poderiam ficar de fora.



A Europa precisa garantir que, quando os investidores, eleitores e o Congresso reagirem aos esquemas vaidosos de Trump, eles se concentrem não apenas nas vulnerabilidades da Europa, mas também nos danos que eles próprios poderiam sofrer. Isso significa apelar para seus interesses próprios, bem como para princípios profundos de guerra e paz. Os investidores não querem perder dinheiro, os cidadãos não querem economizar e os políticos não querem ser destituídos.



Infelizmente, as alianças dos Estados Unidos podem não sobreviver às contínuas disputas iniciadas por um presidente que considera que os aliados não têm valor. Internamente, a Europa sofrerá desunião, à medida que diferentes países procuram acordos variados com uma América predatória. Externamente, os presidentes da Rússia e da China, Vladimir Putin e Xi Jinping, procurarão corroer a unidade dos aliados com provocações que os dividem.



Nas últimas décadas, a proteção americana mimou os europeus. Em vez de lidar com o poder duro, eles se concentraram na boa vida. Esses tempos acabaram. Os líderes europeus devem se esforçar para retardar a erosão da aliança transatlântica, mas também devem se preparar para o dia em que a Otan não existir mais.

