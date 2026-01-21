ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Quarta, 21 de de 2026

MUNDO

De vermelho Valentino, Meloni pede mais tempo para avaliar entrada da Itália em 'Conselho de Paz' de Trump

Premiê se mostrou 'aberta e interessada', mas citou problemas constitucionais

Por JB INTERNACIONAL
[email protected]

Publicado em 21/01/2026 às 19:15

Alterado em 21/01/2026 às 19:15

Geórgia Meloni Foto: Ansa

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou que o governo precisará de mais tempo para avaliar se o país irá integrar ou não o controverso "Conselho de Paz" proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que teria como missão supervisionar a gestão e a reconstrução da Faixa de Gaza.

Apesar de adotar cautela em relação ao tema, a chefe de governo italiana avaliou que não seria sensato descartar totalmente a iniciativa, acrescentando que Roma está "aberta e interessada" na proposta.

"A Itália está aberta, disponível e interessada. No entanto, para nós, existe uma questão de compatibilidade constitucional [artigo 11], pois a leitura do estatuto revelou alguns elementos incompatíveis com a nossa Constituição. Isso certamente não nos permite assiná-lo. Contudo, precisamos de mais tempo; há trabalho a ser feito, mas minha posição continua sendo de transparência", disse Meloni em entrevista à emissora Rai.

A premiê citou dois principais motivos para manter a abertura ao Conselho de Paz idealizado pelo magnata americano. Até o momento, França, Dinamarca, Noruega e Suécia já anunciaram que não participarão do projeto.

"Em primeiro lugar, a Itália pode desempenhar um papel único na implementação do plano de paz para o Oriente Médio e na construção da visão de dois Estados. Em segundo lugar, de modo geral, não considero uma escolha inteligente para a Itália e para a Europa se excluírem de um órgão que é interessante", avaliou.

Ainda sobre o tema, Meloni afirmou não acreditar que o órgão proposto por Trump seja capaz de substituir a Organização das Nações Unidas (ONU), que classificou como "muito consolidada" no cenário internacional.

Trump convidou dezenas de líderes mundiais para o seu Conselho de Paz, organismo que teria como objetivo supervisionar a gestão e a reconstrução de Gaza, porém que não se limitaria ao enclave palestino e poderia também atuar em outros locais de conflito.

A falta de clareza sobre seus objetivos e a abrangência de convidados levantou temores de que o republicano estaria tentando criar uma espécie de ONU paralela, dado que o presidente americano é crítico feroz das Nações Unidas e de suas instituições.

Segundo a Casa Branca, cerca de 35 países já aceitaram o convite, sobretudo aqueles alinhados a Trump, como Argentina, Israel e Hungria, porém ainda não há uma lista oficial.

Groenlândia e Europa

Meloni afirmou que não se surpreendeu com as declarações de Trump sobre a Groenlândia e destacou que o republicano descartou uma opção militar para resolver a questão. Segundo a premiê, uma eventual invasão dos EUA à ilha ártica sempre lhe pareceu extremamente "irrealista".

"Na minha opinião, é uma questão que, como já disse muitas vezes, deve ser tratada no âmbito da aliança atlântica. Essa é uma competência da Otan, e a Groenlândia deve ser considerada um território da aliança. Todo o Ártico está se tornando uma área estratégica, e certamente existe o risco de que não haja presença e controle suficientes sobre as matérias-primas nesses territórios", avaliou.

Por fim, Meloni afirmou que parte das tensões entre Washington e a União Europeia foi desencadeada por uma "falta de comunicação que precisa ser restabelecida" rapidamente. (com Ansa)

Tags:

Conselho de paz

itália

trump

Deixe seu comentário