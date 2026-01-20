Trump ameaça tarifas de 200% sobre vinhos franceses para colocar Macron no 'Conselho da Paz'

...

Publicado em 20/01/2026 às 08:10

Alterado em 20/01/2026 às 08:10

Garrafas de vinho francês expostas para venda em um supermercado em Paris Foto: Reuters/Benoit Tessier

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou aplicar tarifas de 200% aos vinhos e champanhes franceses em uma aparente tentativa de persuadir o presidente francês Emmanuel Macron a aderir à sua iniciativa do Conselho de Paz, voltada para resolver conflitos globais.



A iniciativa de Trump, que começaria abordando Gaza e depois se expandiria para lidar com outros conflitos, levanta questões sobre o papel das Nações Unidas, e uma fonte próxima a Macron disse que o presidente francês pretendia recusar o convite para aderir.

Quando questionado sobre a posição de Macron, Trump disse: "Ele disse isso? Bem, ninguém quer ele porque ele vai sair do cargo muito em breve."



"Vou colocar uma tarifa de 200% sobre os vinhos e champanhes dele, e ele vai entrar, mas não precisa participar", disse Trump.



AMEAÇA TARIFÁRIA AO VINHO PARTE DE UM ATAQUE MAIS AMPLO CONTRA A UE

Macron deve chegar a Davos nesta terça-feira (20), antes de um retorno programado a Paris à noite. Assessores do Palácio de Elysee, sede do governo francês, disseram que não há planos de estender sua estada em Davos até quarta-feira, quando Trump chegar à cidade turística suíça nas montanhas.



Em outra crítica ao líder francês, Trump publicou uma mensagem privada de Macron na qual dizia não entender as ações de Trump sobre a Groenlândia. A França realiza uma eleição para substituir Macron em 2027.



Vinhos e destilados exportados para os Estados Unidos a partir da União Europeia atualmente enfrentam uma tarifa de 15% – uma taxa que os franceses vêm fazendo lobby para reduzir a zero desde que Trump e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, concordaram com um acordo comercial EUA-UE na Escócia no verão passado.



Os Estados Unidos são o maior mercado para vinhos e destilados franceses, com remessas para os EUA em 3,8 bilhões de euros em 2024.



"O fato de estarmos recebendo mais ameaças vai dificultar o investimento na indústria, vai dificultar que as empresas tomem decisões sobre seus próprios investimentos", disse Laurence Whyatt, chefe de pesquisa de bebidas europeias do banco Barclays.

"Eles terão que ser mais reservados, guardar um pouco de dinheiro, não investir, porque precisam ser capazes de enfrentar as tempestades quando elas vierem."

Ações do conglomerado de luxo LVMH, que possui grandes produtores de champanhe, incluindo Moet & Chandon, caíram 2% nas negociações iniciais.



Gabriel Picard, presidente do lobby francês de exportação de vinhos e destilados FEVS, disse à Reuters nessa segunda-feira (19), antes da nova ameaça, que o setor sofreu um impacto de 20% a 25% na atividade dos EUA na segunda metade do ano passado devido a medidas comerciais anteriores.



Um assessor de Macron disse que o Palácio Eliseu tomou nota das declarações de Trump e enfatizou que ameaças tarifárias para influenciar a política externa de terceiros são inaceitáveis.



AS AMEAÇAS DE TRUMP SÃO 'BRUTAIS', DIZ O MINISTRO DA AGRICULTURA

Os europeus estão avaliando sua própria resposta tarifária de 93 bilhões de euros e até mesmo o uso do "Instrumento Anticoerção" do bloco para retaliar contra uma ameaça separada de aumentos tarifários contra um grupo de estados europeus sobre a Groenlândia.



"É brutal, é feito para nos quebrar, é uma ferramenta de chantagem. Tudo isso é revoltante", disse a ministra francesa da Agricultura, Annie Genevard, ao canal de notícias TF1.



"Temos as ferramentas; Os europeus devem assumir a responsabilidade. Não podemos permitir tal escalada."



Trump já ameaçou uma tarifa de 200% sobre vinho e outras bebidas alcoólicas importadas da UE antes, inclusive em março do ano passado, quando as tensões comerciais transatlânticas aumentaram.



Os governos reagiram cautelosamente ao convite de Trump para o Conselho da Paz, um plano que diplomatas disseram que poderia prejudicar o trabalho das Nações Unidas.



Um projeto de carta enviada a cerca de 60 países pela administração dos EUA exige que os membros contribuam com 1 bilhão de dólares em dinheiro se quiserem que sua filiação dure mais de três anos, segundo o documento visto pela Reuters.