Em mensagem, Trump promete vingar perda do Nobel

...

Publicado em 19/01/2026 às 11:28

Alterado em 19/01/2026 às 11:37

Por Luiz Carlos Azenha - Em comportamento típico de criança mimada, Donald Trump escreveu mensagem ao líder da Noruega ligando seu projeto para anexar a Groenlândia à perda do Prêmio Nobel da Paz para a venezuelana Maria Corina Machado.

Posteriormente, Corina Machado foi à Casa Branca e entregou a Trump a medalha banhada em ouro que recebeu na Noruega.

Em texto enviado ao primeiro-ministro do país, Jonas Gahr Støre, o ocupante da Casa Branca escreveu:

Considerando que seu país decidiu não me conceder o Prêmio Nobel da Paz por ter impedido mais de 8 guerras, não me sinto mais obrigado a pensar apenas em paz.

A veracidade da mensagem foi confirmada pelo diário norueguês VG.

Na mesma comunicação, Trump disse que a Dinamarca não tem direito à Groenlândia:

Afinal, por que eles teriam um “direito de propriedade”? Não existem documentos escritos, apenas o fato de um barco ter atracado ali há centenas de anos.

Noruega e Dinamarca são integrantes da OTAN, a aliança militar do Ocidente.

Reação nos Estados Unidos

Uma pesquisa divulgada pela rede CNN mostrou que 75% dos entrevistados se opõem ao projeto de Trump.

Ele está enfrentando reação de deputados e senadores republicanos, alguns dos quais foram à Groenlândia prestar solidariedade ao território.

A senadora Lisa Murkowski afirmou:

Já estamos vendo as consequências dessas medidas em tempo real: nossos aliados da OTAN estão sendo forçados a desviar atenção e recursos para a Groenlândia, uma dinâmica que beneficia diretamente Putin, ameaçando a estabilidade da coalizão de democracias mais forte que o mundo já viu.

Kirill Dmitriev, assessor de Vladimir Putin, disse que os países europeus não devem “provocar o papai”.

A embaixada da Rússia na Bélgica, país que sedia a OTAN, publicou nota:

A OTAN embarcou num processo de militarização acelerada do Ártico, aumentando a sua presença militar na região sob o pretexto fabricado de uma crescente ameaça de Moscou e Pequim.

Os mercados asiáticos abriram nesta segunda-feira, 19, em baixa, o que foi atribuído às tensões geopolíticas.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, criticou os EUA:

Instamos os EUA a pararem de usar a chamada “ameaça chinesa” como pretexto para buscar ganhos egoístas.

Donald Trump impôs tarifas de 10% a países aliados da Dinamarca depois que eles participaram de manobras militares na Groenlândia.

Além da Dinamarca, serão afetados a Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia.

As tarifas serão aplicadas a partir de fevereiro, podendo subir a 25%.