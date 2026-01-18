'Captura de Maduro ameaça estabilidade global', diz Lula no NYT

Presidente voltou a condenar ações dos EUA na Venezuela

Publicado em 18/01/2026 às 17:40

Alterado em 18/01/2026 às 17:40

.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou as ações dos Estados Unidos na Venezuela e a captura de Nicolás Maduro em 3 de janeiro em artigo publicado neste domingo (18) no New York Times, afirmando se tratar de "mais um capítulo lamentável na erosão contínua do direito internacional e da ordem multilateral estabelecida após a Segunda Guerra Mundial".

Segundo o chefe de Estado, "quando o uso da força para resolver disputas deixa de ser a exceção e se torna a regra, a paz, a segurança e a estabilidade globais ficam ameaçadas".

Lula já havia condenado a operação ordenada por seu homólogo em Washington, Donald Trump, poucas horas após a prisão de Maduro, alegando que se tratava de uma "grave afronta à soberania da Venezuela".

"Sem regras acordadas coletivamente, é impossível construir sociedades livres, inclusivas e democráticas", escreveu o presidente brasileiro no jornal americano.

Para ele, ações unilaterais "ameaçam a estabilidade mundial, dificultam o comércio e o investimento, aumentam o fluxo de refugiados e enfraquecem ainda mais a capacidade dos Estados de combater o crime organizado e outros desafios transnacionais". (com Ansa)