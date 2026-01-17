Trump convida Lula para integrar 'Conselho de Paz' em Gaza

Publicado em 17/01/2026 às 18:24

Alterado em 17/01/2026 às 19:37

Trump e Lula: a tal da 'química' vai rendendo Foto: Ricardo Stuckert

.

Por Henrique Rodrigues - O presidente dos EUA, Donald Trump, convidou o seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para integrar o chamado “Conselho de Paz” criado para supostamente discutir o futuro da Faixa de Gaza. O governo brasileiro confirmou a indicação oficial, mas ainda não deu resposta sobre se aceita ou não o convite.

Trump também convidou para o mesmo órgão, neste sábado (16), o presidente da Argentina, Javier Milei, que já confirmou publicamente que vai integrá-lo. Milei disse no X que será “uma honra” fazer parte da iniciativa.

O conselho será presidido pelo próprio Trump e terá entre seus membros o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair e o empresário Marc Rowan, além de Robert Gabriel, assessor de Trump no Conselho de Segurança Nacional.

Segundo a Casa Branca, o grupo vai tratar de temas como:

– Melhorar a capacidade de governança em Gaza

– Relações com países da região

– Reconstrução do território

– Captação de investimentos

– Mobilização de recursos financeiros em grande escala

Trump anunciou o conselho como parte da segunda etapa do plano norte-americano para acabar com a guerra em Gaza e reconstruir a região. Ele o descreveu como “o maior e mais prestigiado conselho já reunido em qualquer momento e lugar”.

Ao mesmo tempo, Trump nomeou o major-general Jasper Jeffers para comandar a Força Internacional de Estabilização em Gaza. Essa força terá a missão de manter a segurança no território e treinar uma nova polícia local para substituir o controle do Hamas.