MUNDO
Trump convida Lula para integrar 'Conselho de Paz' em Gaza
Por JB INTERNACIONAL com Revista Fórum
[email protected]
Publicado em 17/01/2026 às 18:24
Alterado em 17/01/2026 às 19:37
.
Por Henrique Rodrigues - O presidente dos EUA, Donald Trump, convidou o seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para integrar o chamado “Conselho de Paz” criado para supostamente discutir o futuro da Faixa de Gaza. O governo brasileiro confirmou a indicação oficial, mas ainda não deu resposta sobre se aceita ou não o convite.
Trump também convidou para o mesmo órgão, neste sábado (16), o presidente da Argentina, Javier Milei, que já confirmou publicamente que vai integrá-lo. Milei disse no X que será “uma honra” fazer parte da iniciativa.
O conselho será presidido pelo próprio Trump e terá entre seus membros o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair e o empresário Marc Rowan, além de Robert Gabriel, assessor de Trump no Conselho de Segurança Nacional.
Segundo a Casa Branca, o grupo vai tratar de temas como:
– Melhorar a capacidade de governança em Gaza
– Relações com países da região
– Reconstrução do território
– Captação de investimentos
– Mobilização de recursos financeiros em grande escala
Trump anunciou o conselho como parte da segunda etapa do plano norte-americano para acabar com a guerra em Gaza e reconstruir a região. Ele o descreveu como “o maior e mais prestigiado conselho já reunido em qualquer momento e lugar”.
Ao mesmo tempo, Trump nomeou o major-general Jasper Jeffers para comandar a Força Internacional de Estabilização em Gaza. Essa força terá a missão de manter a segurança no território e treinar uma nova polícia local para substituir o controle do Hamas.