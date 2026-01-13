ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Terça, 13 de de 2026

MUNDO

Índia mobiliza buscas por elefante 'assassino' que matou 22 pessoas

Desmatamento tem contribuído para ataques de animais selvagens no país

Por JB INTERNACIONAL
[email protected]

Publicado em 13/01/2026 às 15:52

Alterado em 13/01/2026 às 15:52

Número de elefantes mortos por invasão humana de seu espaço natural tem crescido Foto: Ansa

Pelo menos 100 guardas florestais na Índia estão à caça de um elefante que já matou 22 pessoas nas florestas e vilarejos de Singhbhum, no estado de Jharkhand, desde o início do ano.

A região está em alerta máximo e os moradores foram aconselhados a não se aventurar na mata à noite.

O elefante, que percorre pelo menos 30 quilômetros por dia, ainda não foi localizado porque segue rotas imprevisíveis.

Ambientalistas relatam que o conflito entre humanos e elefantes selvagens está se tornando uma emergência no país devido ao desmatamento, às crescentes dificuldades de acesso a alimentos e água e ao crescimento de assentamentos residenciais em áreas que antes eram rotas seguras para a migração natural dos elefantes.

Ao mesmo tempo, o número desses animais que morrem em colisões com trens, linhas de transmissão de alta tensão ou por veneno pulverizado por moradores locais também está aumentando.

Segundo dados oficiais, o número de pessoas mortas por elefantes na Índia é de 2,8 mil nos últimos cinco anos. (com Ansa)

Tags:

Elefante

Deixe seu comentário