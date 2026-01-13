MUNDO
Índia mobiliza buscas por elefante 'assassino' que matou 22 pessoas
Publicado em 13/01/2026 às 15:52
Pelo menos 100 guardas florestais na Índia estão à caça de um elefante que já matou 22 pessoas nas florestas e vilarejos de Singhbhum, no estado de Jharkhand, desde o início do ano.
A região está em alerta máximo e os moradores foram aconselhados a não se aventurar na mata à noite.
O elefante, que percorre pelo menos 30 quilômetros por dia, ainda não foi localizado porque segue rotas imprevisíveis.
Ambientalistas relatam que o conflito entre humanos e elefantes selvagens está se tornando uma emergência no país devido ao desmatamento, às crescentes dificuldades de acesso a alimentos e água e ao crescimento de assentamentos residenciais em áreas que antes eram rotas seguras para a migração natural dos elefantes.
Ao mesmo tempo, o número desses animais que morrem em colisões com trens, linhas de transmissão de alta tensão ou por veneno pulverizado por moradores locais também está aumentando.
Segundo dados oficiais, o número de pessoas mortas por elefantes na Índia é de 2,8 mil nos últimos cinco anos. (com Ansa)