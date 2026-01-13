Reuters: 'O exercício do poder bruto de Trump abalou a ordem mundial, deixando amigos e inimigos atordoados'

Alguns analistas dizem que atores regionais-chave como o Brasil podem ser pressionados ainda mais para a China enquanto eles se protegem contra a pressão de Trump

Publicado em 13/01/2026 às 11:50

Alterado em 13/01/2026 às 11:50

Por Matt Spetalnick, John Geddie e Antoni Slodkowski - Ele derrubou o líder da Venezuela, prometeu controlar suas vastas reservas de petróleo e ameaçou outros países latino-americanos com ações militares semelhantes. Ele falou abertamente sobre anexar a Groenlândia, mesmo à força. E, além do Hemisfério Ocidental, ele alertou o Irã de que os EUA poderiam atacá-lo novamente.



Dando as boas-vindas ao novo ano com uma enxurrada de movimentos agressivos e retórica inflamada poucos dias antes do primeiro aniversário de sua posse, o presidente Donald Trump destruiu a ordem global baseada em regras que os EUA ajudaram a construir das cinzas da Segunda Guerra Mundial.

Isso deixou grande parte do mundo atordoada, com amigos e inimigos lutando para se adaptar a realidades geopolíticas aparentemente alteradas. Muitos não sabem o que Trump fará a seguir e se as mudanças mais recentes serão duradouras ou poderão ser desfeitas por um futuro presidente dos EUA mais tradicional.



"Todos esperavam que Trump retornasse ao cargo com fanfarronadas", disse Brett Bruen, ex-assessor de política externa do governo Obama e agora chefe da consultoria Global Situation Room. "Mas essa demolição dos pilares que há muito sustentam a estabilidade e a segurança internacionais está ocorrendo em um ritmo alarmante e perturbador."

ESFERAS DE INFLUÊNCIA

Embora muito ainda não esteja claro, Trump, em questão de meses, demonstrou gosto por exercer o poder bruto americano, assim como fez com o bombardeio dos locais nucleares do Irã em junho e o ataque de 3 de janeiro à Venezuela.



E ele sinalizou que pode intervir novamente, especialmente no Hemisfério Ocidental, onde prometeu restaurar a dominação dos EUA, apesar de ter feito campanha com uma agenda "América em Primeiro Lugar" para evitar novos envolvimentos militares.



Essa avaliação da reviravolta do sistema global por Trump se baseia em entrevistas com mais de uma dúzia de atuais e ex-funcionários do governo, diplomatas estrangeiros e analistas independentes em Washington e capitais ao redor do mundo.



No cenário global, Trump está ressuscitando aquilo que grande parte da comunidade internacional há muito rejeitava como uma visão de mundo ultrapassada – esferas de influência criadas pelas grandes potências.

A inspiração é a Doutrina Monroe do século XIX, que priorizou a supremacia dos EUA no Hemisfério Ocidental e que Trump abraçou e reformulou na "Doutrina Donroe".



Especialistas dizem que, embora a retomada desse manual possa ter inquietado alguns aliados dos EUA, ela também pode servir aos interesses da Rússia, presa em uma guerra na Ucrânia, uma ex-república soviética, e da China, que há muito tempo tem como foco Taiwan.



Após o ataque dos EUA à Venezuela – e a aposta transparente de Trump pelos recursos vitais do estado da OPEP – alguns dos aliados mais firmes dos Estados Unidos demonstraram crescente preocupação com a ruína da ordem mundial.



Em jogo está um sistema internacional que se formou nas últimas oito décadas, em grande parte sob a primazia dos EUA e, embora sujeito a reversões ocasionais, ajudou a evitar conflitos mundiais. Passou a se basear no livre comércio, no Estado de Direito e no respeito à integridade territorial.

Um funcionário da Casa Branca disse que as políticas que Trump está promovendo, incluindo grande foco nas Américas, a demonstração de poder militar, a repressão na fronteira e o uso generalizado de tarifas, foram o que ele foi eleito para fazer e "estamos vendo líderes mundiais responderem de acordo."



Stephen Miller, um influente assessor da Casa Branca, pareceu resumir a visão de mundo do governo ao dizer à CNN em 5 de janeiro: "Vivemos em um mundo, no mundo real ... que é governado pela força, que é governada pelo poder."



Europeus, já abalados por dúvidas sobre a disposição de Trump em defender a Ucrânia contra a Rússia, têm se manifestado mais abertamente nos últimos dias, especialmente sobre sua fixação com a Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca, também membro da OTAN.



O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier acusou na semana passada os EUA de uma "quebra de valores" e pediu ao mundo que não deixe a ordem internacional se desintegrar em um "covil de ladrões".

Trump disse na sexta-feira que os EUA precisam possuir a ilha ártica para evitar que a Rússia ou a China a ocupem, embora a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen tenha alertado que uma medida dos EUA para tomar a Groenlândia significaria o fim da aliança transatlântica.



Em meio ao crescente desconforto, alguns líderes europeus sugeriram que a OTAN deveria implantar forças no Ártico para lidar com as preocupações de segurança dos EUA.



PROTEGENDO SEUS INTERESSES

Mesmo antes dos últimos acontecimentos, alguns aliados dos EUA já haviam começado a tomar medidas para se proteger contra as políticas às vezes erráticas de Trump, incluindo o aumento dos esforços europeus para impulsionar sua própria indústria de defesa.



Trump também gerou ansiedade entre os parceiros asiáticos de Washington.



Itsunori Onodera, um influente deputado do partido governista japonês e ex-ministro da defesa, escreveu no X que a operação dos EUA na Venezuela foi um claro exemplo de "mudar o status quo pela força."



As críticas de Trump aos aliados europeus e sua aparente inclinação para a Rússia na primavera passada levaram um contingente de parlamentares japoneses seniores a considerar que a única nação que foi atacada com bombas atômicas poderia ter que desenvolver uma própria.



Na Coreia do Sul, Kim Joon-hyung, parlamentar do progressista Partido da Reconstrução da Coreia, disse que as ações de Trump na Venezuela "abrem uma caixa de Pandora onde os fortes podem usar a força contra os fracos."



Em contraste, o ex-primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba disse à Reuters que não via a ação de Trump na Venezuela como um "desenvolvimento revolucionário" para a ordem mundial, embora questionasse se o foco crescente de Trump no Hemisfério Ocidental era uma mensagem de que "Europa, você está por sua conta."



A maioria dos governos aliados teve uma resposta amplamente contida em relação à Venezuela, relutantes em antagonizar o presidente dos EUA.



"Repreender Trump publicamente não vai ajudar a alcançar nossos objetivos", disse um funcionário britânico, falando sob condição de anonimato.



O México, governado pela esquerda, foi rápido em criticar a destituição de Nicolás Maduro, líder socialista autoritário da Venezuela, pelos EUA, mas, com tanto em jogo nas relações com seu vizinho do norte, um alto funcionário mexicano disse que "não vai além de condenar publicamente o uso da força."



Trump, que ameaçou ação militar unilateral contra cartéis de drogas dentro do México e da Colômbia, disse ao New York Times em entrevista na semana passada que sua autoridade como comandante em chefe é limitada apenas por sua "própria moralidade", não pelo direito internacional.



UM NOVO IMPERIALISMO?

Enquanto críticos acusam Trump de um novo imperialismo na América Latina, seus defensores dizem que isso já está mais do que esperado, especialmente dado o avanço econômico e diplomático da China na região.



O funcionário da Casa Branca, falando sob condição de anonimato, disse que Trump está "restaurando legitimamente a influência americana", especialmente ao eliminar Maduro, que ele havia acusado de "envenenar" americanos com um fluxo de drogas ilegais e enviar migrantes venezuelanos para os EUA.



"Embora as ações da administração na Venezuela tenham chocado o mundo e enviado uma mensagem forte aos rivais dos EUA em Pequim, Moscou, Havana e Teerã, provavelmente são apenas o ponto de partida para uma reavaliação mais abrangente e de longo prazo dos interesses centrais dos EUA no hemisfério", escreveu Alexander Gray, pesquisador sênior do Atlantic Council e ex-assessor de política externa no primeiro mandato de Trump, na internet.



A abordagem de Trump traz riscos para os EUA.



Alguns analistas dizem que atores regionais-chave como o Brasil podem ser pressionados ainda mais para a China enquanto eles se protegem contra a pressão de Trump.



O mais perturbador para os aliados dos EUA tem sido o foco de Trump no petróleo venezuelano como força motriz por trás da remoção de Maduro. Washington deixou os leais ao presidente deposto no poder por enquanto, enquanto os pressiona a conceder acesso privilegiado às empresas americanas.



Que o uso do poder dos EUA sem qualquer referência às normas internacionais poderia, alertam especialistas, encorajar China e Rússia a intensificar movimentos coercitivos contra seus próprios vizinhos. O funcionário da Casa Branca rebateu que os adversários dos EUA "sem dúvida tomaram nota da força do presidente."



Zhao Minghao, especialista em assuntos internacionais da Universidade Fudan de Xangai, disse que os EUA "exageraram a ideia de uma 'ameaça chinesa' na América Latina." Logo após assumir o cargo, Trump falou em retomar o Canal do Panamá e pressionou o governo panamenho a reconsiderar as instalações administradas pelos chineses próximas à estratégica via navegável.



Mas Zhao também observou que Trump parecia apoiar as esferas de influência das grandes potências, uma abordagem que muitos acreditam atrair Pequim.



A visão predominante na Rússia é que o ataque dos EUA à Venezuela, incluindo levar Maduro a Nova York para enfrentar acusações de "narcotráfico", foi uma pura jogada de poder.



"O fato de Trump simplesmente 'roubar' o presidente de outro país mostra que basicamente não existe direito internacional – existe apenas a lei da força", disse Sergei Markov, ex-assessor do Kremlin, à Reuters. "Mas a Rússia já sabe disso há muito tempo."



O apetite de Trump por mais ações militares estrangeiras pode continuar para alvos muito além do Hemisfério Ocidental.



Mesmo em meio ao desentendimento sobre a Venezuela, ele ameaçou intervir em favor dos manifestantes no Irã, onde governantes clérigos muçulmanos enfrentam um dos desafios mais difíceis ao seu controle desde a Revolução Islâmica de 1979.



No domingo, Trump disse a repórteres no Air Force One que está avaliando possíveis respostas, incluindo opções militares.



"Talvez tenhamos que agir por causa do que está acontecendo", disse ele.