The New York Times: 'Era de dominação dos EUA passou e nova ordem mundial toma seu lugar'

Publicado em 12/01/2026 às 17:47

Alterado em 12/01/2026 às 17:47

Apesar de os Estados Unidos continuarem a possuir força que lhes permite subjugar outros países, a era de sua supremacia já terminou, e o mundo aguarda a formação de uma nova ordem mundial baseada na globalização multilateral, publica o jornal norte-americano "The New York Times".



Segundo o diário, o principal ato do choque global causado pela administração de Donald Trump foi a imposição de imensas tarifas sobre produtos importados, ação que, segundo o texto, deve ser compreendida como um golpe severo de uma abordagem unilateral extrema.

"Embora os Estados Unidos continuem muito poderosos e capazes de subjugar outros, seus dias de dominação unipolar acabaram. [...] À medida que o domínio global da América se desvanece, um novo mundo está tomando forma, queira Washington ou não", afirma a publicação.

De acordo com o texto, com sua campanha tarifária, os Estados Unidos tentaram "atacar os fundamentos da globalização".



Mas, apesar das declarações da parte norte-americana sobre um novo "modelo global" e das guerras tarifárias conduzidas pela administração Trump, outros países do mundo, especialmente os pertencentes ao Sul Global, continuam, e até aprofundam, a integração comercial, ressalta o artigo.

Os autores citam diversos exemplos de estreitamento dos laços comerciais globais, mesmo diante das barreiras tarifárias impostas pelos EUA. "A China e a Associação das Nações do Sudeste Asiático aprofundaram seus acordos de livre comércio de longa data, enquanto a principal organização internacional da América Latina, o Mercosul, celebrou um acordo comercial altamente significativo com a União Europeia".

Além disso, a publicação destaca que, em um mundo futuro menos centralizado e mais auto-organizado, "impulsionado mais pelo pragmatismo do que pela ideologia", o G20 e o Brics poderão se tornar órgãos coordenadores de gestão de crises em nível global, idealmente complementando uma Organização das Nações Unidas reformada. (com Sputnik Brasil)