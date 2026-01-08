Ministro do Interior da Venezuela diz que 100 pessoas morreram em ataque dos EUA

...

Publicado em 08/01/2026 às 08:47

Alterado em 08/01/2026 às 08:47

Militares carregam caixões durante o funeral de soldados mortos na operação dos EUA para sequestrar o líder venezuelano Nicolás Maduro e sua mulher, Cilia Flores, em Caracas Foto: Reuters/Maxwell Briceno

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, disse na noite dessa quarta-feira (7) que 100 pessoas morreram no ataque dos EUA que sequestrou o presidente Nicolás Maduro, no sábado (3).

Caracas não havia fornecido anteriormente um número de óbitos, mas o exército publicou uma lista com 23 nomes de seus mortos. Autoridades venezuelanas disseram que grande parte do contingente de seguranças de Maduro foi morta "a sangue frio", e Cuba afirmou que 32 dos seus militares e atuantes nos serviços de inteligência da Venezuela foram mortos.

A mulher de Maduro, Cilia Flores, sequestrada ao lado dele, sofreu uma lesão na cabeça durante a operação dos EUA, disse Cabello, e Maduro uma lesão na perna.



A presidente interino da Venezuela, Delcy Rodriguez, que Cabello elogiou durante seu programa semanal na televisão estatal como "corajosa", decretou nessa terça-feira (6) uma semana de luto pelos militares mortos na operação. (com Reuters)