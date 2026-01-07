Saudação nazista em cerimônia na Itália gera controvérsia

Cerimônia relembrou jovens militantes mortos em emboscada em 1978

Publicado em 07/01/2026 às 17:12

Alterado em 07/01/2026 às 22:53

Centenas de pessoas na Itália geraram controvérsia ao utilizarem a chamada "saudação romana", gesto apropriado e popularizado por fascistas e nazistas, durante uma cerimônia em memória do assassinato de três militantes de uma sigla neofascista, ocorrido na década de 1970.

O evento, realizado em Roma, relembrou o massacre de "Acca Larentia", ocorrido em 1978, quando dois membros da ala jovem do Movimento Social Italiano (MSI), Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, de 13 e 17 anos, respectivamente, foram mortos a tiros, supostamente por militantes da extrema esquerda, em frente à sede do partido na capital italiana.

Um terceiro integrante, Stefano Recchioni, de 19 anos, também morreu após ser atingido por uma bala perdida durante confrontos ocorridos em protestos promovidos pela ala jovem conhecida como Fronte della Gioventù, após os assassinatos.

Depois de os participantes entoarem, por três vezes, dois gritos tradicionais repetidos anualmente nas cerimônias, todos realizaram a saudação romana.

O ato ocorreu em frente a uma filial do grupo neofascista CasaPound. No entanto, a algumas centenas de metros dali, na via Appia Nuova, estudantes organizaram uma manifestação antifascista nas proximidades de uma delegacia de polícia. (com Ansa)