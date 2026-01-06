Trump para republicanos da Câmara: Se não vencermos as eleições de meio de mandato, serei 'impichado'

...

Publicado em 06/01/2026 às 14:48

Alterado em 06/01/2026 às 14:48

.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta terça-feira (6) que os republicanos precisam vencer as eleições de meio de mandato de 2026, caso contrário ele será "impichado" pelos democratas.



"Você tem que vencer as eleições de meio de mandato porque, se não vencermos, vai ser — quero dizer, eles vão encontrar um motivo para me 'impichar'", disse Trump em um retiro para legisladores republicanos da Câmara em Washington. "Vou ser impichado", repetiu.

O presidente incentivou seus colegas republicanos a lutarem de forma mais unificada em questões que vão desde política de gênero até reformas de saúde e eleitoras, e a venderem suas políticas a um público indignado com questões de custo de vida.



A agenda de Trump está em jogo nas eleições de novembro, quando todas as cadeiras da Câmara dos Representantes e um terço das cadeiras do Senado serão disputadas.



Durante o discurso, Trump previu uma vitória épica dos republicanos nas eleições, mas também expressou preocupações sobre precedentes históricos de que o partido do presidente em exercício geralmente tem desempenho ruim.



"Dizem que quando você vence a presidência, perde a eleição de meio de mandato", disse Trump no Kennedy Center, um centro de artes cênicas de Washington que foi recentemente renomeado para incluir uma menção a Trump. "Gostaria que você pudesse me explicar o que diabos está acontecendo com a mente do público", disse Trump.

Os republicanos da Câmara demonstraram enorme deferência a Trump até agora, cedendo grande parte da autoridade do Congresso sobre gastos e outros assuntos para sua administração. Mas eles começaram a mostrar sinais de independência. A Câmara pode votar esta semana para anular um veto que Trump emitiu no mês passado e que cancelou projetos de água no Colorado e em Utah, embora não esteja claro se o esforço alcançará a maioria de dois terços necessária.



Trump foi alvo de proposta de impeachment duas vezes pela Câmara dos Representantes liderada pelos democratas durante seu mandato de 2017-2021, culpando-o pelo que eles disseram serem abusos de poder envolvendo a Ucrânia e antes do motim de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio. O Senado, controlado pelos republicanos, votou para absolvê-lo em ambos os casos.