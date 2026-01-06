The Economist: Os muitos riscos dos planos de Donald Trump para ‘governar’ a Venezuela

A ditadura liderada por Nicolás Maduro pode revelar-se difícil de controlar

Donald Trump e o secretário Rúbio assistindo, em tempo real na Casa Branca, ao vídeo do 'sequestro' de Nicolás Maduro na Venezuela: 'Nossas grandes petrolíferas vão entrar, gastar bilhões de dólares, consertar a infraestrutura quebrada e começar a fazer dinheiro para o país', declarou o presidente, horas depois Foto: Casa Branca

Por The Economist - Durante meses, ele tentou dar a impressão de que não tinha nenhuma preocupação no mundo. Seu truque mais recente, na televisão estatal, foi cantarolar “Imagine”, de John Lennon, em seu inglês infantil. Ele queria “paz, não guerra”, prometeu. Afirmou que sua única conversa telefônica com o presidente Donald Trump, em novembro, foi “cordial”. Ele costumava dizer à pessoas próximas que dormia “como um bebê”. Tudo isso foi um erro de cálculo monumental.



A queda do ex-ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, trouxe alegria a milhões de venezuelanos, especialmente aos que deixaram o país. Festas improvisadas nas ruas eclodiram de Santiago, no Chile, a Miami. Dentro do país, prevalece a cautela. Não está claro se a saída de Maduro significa o fim do regime.



Em uma coletiva de imprensa realizada em sua mansão na Flórida em 3 de janeiro, Trump minimizou a ideia de que María Corina Machado, a figura mais proeminente da oposição venezuelana e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, deveria liderar o país. Em vez disso, ele afirmou que ela “não tem apoio nem respeito dentro do país”. O nome de Edmundo González, que com o apoio dela venceu a última eleição presidencial em 2024 (Machado foi impedida de concorrer), nem sequer foi mencionado.



Trump prometeu, em vez disso, que os Estados Unidos “governariam” a Venezuela. Ele disse que Delcy Rodríguez, vice-presidente de Maduro, estava “ disposta a fazer o que achamos necessário para tornar a Venezuela grande novamente”. Embora tenha prometido uma “transição” em algum momento, o que poderia abrir uma oportunidade para Machado, Trump parecia mais interessado em lucrar com o petróleo do país.



O plano de Trump, curto em detalhes e longo em otimismo, parece ser o de liberar o capitalismo americano nas reservas de petróleo venezuelanas com a ajuda de um novo governo flexível. Ele disse que as empresas petrolíferas investiriam “bilhões e bilhões” de dólares para rejuvenescer os campos petrolíferos da Venezuela e que o país seria reconstruído com base nas receitas resultantes, levando eventualmente a eleições. Isso depende da conformidade de Rodríguez. Trump parecia achar que isso estava garantido. “Acho que ela foi bastante gentil, mas ela realmente não tem escolha”, disse ele, ameaçando repetidamente com novos ataques caso seus desejos fossem ignorados.



Mas não foi assim que Rodríguez, que se autodenomina uma ideóloga de esquerda, resumiu os eventos de sábado. Aparecendo na televisão estatal logo após as declarações de Trump, ela disse que Maduro continuava sendo o único presidente do país, apesar de sua captura. “Nunca seremos colônia de nenhum império”, disse ela. “O que está sendo feito com a Venezuela é bárbaro.” O governo Trump pareceu ignorar esses comentários, tratando-os como uma sinalização interna necessária para manter o regime na linha.



Rodríguez, que atua como vice-presidente e ministra do Petróleo, é vista como economicamente instruída em comparação com a maioria dos membros do regime. Com parte de sua formação na França, ela ajudou a conduzir reformas pró-mercado e uma dolarização informal da economia em 2019, o que trouxe alguma estabilidade. Seu irmão é o líder da Assembleia Nacional. Seu pai era um revolucionário de esquerda que foi torturado e provavelmente assassinado pelas forças de segurança do Estado venezuelano em 1976. Nos círculos empresariais de Caracas, ela é vista como pragmática, embora tanto ela quanto seu irmão também sejam às vezes descritos como estando em uma “viagem de vingança” contra a antiga elite do país, incluindo Machado.



Mesmo que suas declarações na televisão sejam apenas uma postura e ela realmente esteja trabalhando com Trump em particular, ela enfrenta o desafio imediato de garantir que outras figuras poderosas do chavismo a apoiem. No início do dia 3 de janeiro, o ministro do Interior, o mercurial Diosdado Cabello, pediu calma e declarou que “aprendemos a sobreviver a todas essas circunstâncias”. O ministro da Defesa, Vladimir Padrino, prometeu que as forças venezuelanas “resistiriam” ao ataque americano.



A grande questão é se o exército venezuelano apoiará Rodríguez e, em consequência, o plano de Trump. Ele se rendeu diante do poderio militar americano e provavelmente teme desafiar o blefe de Trump. Muitos generais lucraram com o tráfico de drogas e a corrupção sob o regime. Se Rodríguez oferecer uma chance de ganhar mais dinheiro, ou pelo menos manter o que já têm, eles podem entrar na linha. Até agora, os altos escalões do exército pouco se pronunciaram publicamente.



No entanto, há o risco de o exército se dividir. Algumas facções podem apoiar Rodríguez; outras podem querer o poder para si mesmas ou para Padrino; algumas, talvez se unindo a soldados dissidentes que já fugiram para países vizinhos, podem pressionar pelo retorno de Machado. Um exército dividido aumentaria a perigosa mistura de homens armados na Venezuela e poderia desestabilizar o regime. Na manhã seguinte à invasão americana, alguns coletivos, gangues armadas pró-regime, foram vistos patrulhando as ruas de Caracas.



O Exército de Libertação Nacional, um grupo rebelde colombiano, e gangues de traficantes como o Tren de Aragua também operam na Venezuela. Trump parece acreditar que a ameaça de novos ataques pode manter todos esses diversos atores sob controle. Mas, se o conflito eclodir, pode ser necessário enviar soldados americanos em solo venezuelano para restaurar a ordem. Trump disse que “não tem medo” de enviar tropas.



María Corina Machado se vê marginalizada no exato momento em que seu sonho de uma Venezuela sem Maduro se realiza. Ela certamente pressionará o governo Trump a mudar de rumo, embora meses de conversa fiada com Trump não tenham levado a lugar nenhum até agora. Se isso falhar, talvez ela tente incentivar manifestações na Venezuela a favor de uma transição rápida.



Mas organizar uma revolta popular seria difícil. O país está cansado após décadas de opressão e queda na renda. Cerca de 8 milhões de pessoas emigraram desde 2015, deixando relativamente poucos com idade para protestar. A repressão após a fraude eleitoral em 2024, quando Maduro se gabou de ter prendido milhares de pessoas, deixou a maioria com medo de expressar insatisfação. Após a ação de captura americana, os venezuelanos estavam mais focados em sobreviver do que em protestar.



O regime também enfrenta desafios existenciais. Os aliados da Venezuela ofereceram pouco apoio. Os oficiais da inteligência cubana, que há muito trabalham para proteger Maduro e purgar o exército de dissidentes, não conseguiram proteger seu cliente. As autoridades em Havana, que dependem do petróleo venezuelano, provavelmente apoiarão qualquer figura do regime que o substituir. Mas Cuba é um aliado enfraquecido, agora enfrentando sua própria luta pela sobrevivência.



Trump promete cortar o fornecimento de petróleo e ameaça tomar medidas diretas contra a ilha. As relações com Delcy Rodríguez parecem tensas. “Ela está irritada com os cubanos”, diz um diplomata ocidental em Caracas, que sugeriu que as autoridades cubanas eram ingratas por todo o petróleo barato enviado. A China, principal compradora do petróleo venezuelano, e a Rússia, que repetidamente forneceu armamento, há muito ajudam Maduro. Ambos condenaram a invasão com veemência, mas não disseram nada que sugerisse qualquer apoio prático iminente.



Maduro nunca teve muitos amigos na região. Brasil, Colômbia e México, com líderes de esquerda, tendiam a ser os que mais o apoiavam. Esses laços agora também parecem fracos. Os três governos reagiram com indignação ao ataque americano e condenaram a violação da soberania. Mas é improvável que algum deles apoie qualquer resistência contra os Estados Unidos. Em vez disso, seu interesse é mais restrito: eles se preocupam com o caos e com os refugiados venezuelanos se espalhando pela região. O México e a Colômbia também temem ataques americanos em seu próprio território. Em sua coletiva de imprensa, Trump ameaçou o México e disse ao presidente Gustavo Petro, da Colômbia, para “tomar cuidado”.



Com poucos apoiadores estrangeiros, apoio incerto do exército e ameaças de Trump, Delcy Rodríguez pode muito bem ter escolhido, ou escolherá em breve, fazer um acordo. O regime para o qual ela trabalha é curiosamente resistente e adaptável. Ele sobreviveu à morte de Hugo Chávez, seu líder original. Agora, um pacto com seu suposto inimigo pode lhe dar outra chance de sobrevivência.

