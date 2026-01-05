Presidente interina da Venezuela oferece cooperação com EUA após Trump ameaçar novo ataque

...

Publicado em 05/01/2026 às 08:34

Alterado em 05/01/2026 às 08:34

Fotografia publicada por Delcy Rodriguez, a presidente interina da Venezuela, em sua conta no Instagram, mostra-a participando de uma reunião, após os EUA lançarem um ataque à Venezuela, capturando seu presidente Nicolas Maduro e sua esposa Cilia Flores, em postagem publicada no dia 4 de janeiro de 2026 Foto: Instagram

A presidente em exercício da Venezuela ofereceu-se nesse domingo (4) para colaborar com os Estados Unidos em uma agenda focada no "desenvolvimento compartilhado", adotando um tom conciliador pela primeira vez desde que as forças americanas capturaram o presidente Nicolás Maduro.

Em uma declaração publicada nas mídias sociais, a presidente interina Delcy Rodríguez disse que seu governo está priorizando um movimento em direção a relações respeitosas com os EUA, tendo anteriormente criticado a invasão no sábado como uma apropriação ilegal dos recursos naturais do país.

"Convidamos o governo dos EUA a colaborar conosco em uma agenda de cooperação orientada para o desenvolvimento compartilhado dentro da estrutura do direito internacional para fortalecer a coexistência duradoura da comunidade", escreveu Rodríguez. "O presidente Donald Trump, nossos povos e nossa região merecem paz e diálogo, não guerra".

Rodríguez, que também ocupa o cargo de ministra do Petróleo, é considerada a integrante mais pragmática do círculo interno de Maduro, e Trump afirmou que está disposta a trabalhar com os EUA.

Publicamente, no entanto, ela e outras autoridades chamaram as detenções de Maduro e sua esposa Cilia Flores de sequestro e disseram que Maduro continua sendo o líder legítimo do país.

Trump disse aos repórteres nesse domingo que pode ordenar outro ataque se a Venezuela não cooperar com os esforços dos EUA para abrir sua indústria petrolífera e acabar com o tráfico de drogas.

Trump também ameaçou com ações militares na Colômbia e no México e disse que o regime comunista de Cuba “parece estar prestes a cair” por conta própria. As embaixadas da Colômbia e do México em Washington não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

MADURO COMPARECERÁ A UM TRIBUNAL DOS EUA NESTA SEGUNDA-FEIRA

A declaração de Rodríguez foi feita na véspera do comparecimento de Maduro a um tribunal em Nova York, nesta segunda-feira (5).

As autoridades do governo Trump responsabilizam Maduro por acusações apresentadas em 2020 que o incriminam de conspiração com o narcoterrorismo.

Mas Trump também disse que outros fatores estão em jogo, afirmando que a invasão foi motivada em parte por um fluxo de imigrantes venezuelanos para os EUA e pela decisão do país de nacionalizar os interesses petrolíferos dos EUA décadas atrás.

"Estamos recuperando o que eles roubaram", disse ele a bordo do Air Force One ao retornar da Flórida para Washington nesse domingo. "Estamos no comando."

As empresas petrolíferas retornarão à Venezuela e reconstruirão o setor petrolífero do país, disse Trump. "Elas vão gastar bilhões de dólares e vão tirar o petróleo do solo", disse ele.

Maduro, 63 anos, é acusado de dar apoio aos principais grupos dedicados ao tráfico de drogas, como o Cartel de Sinaloa e a gangue Tren de Aragua.

Promotores afirmam que ele comandou rotas de tráfico de cocaína, usava militares para proteger os carregamentos, abrigava grupos violentos de traficantes e utilizava instalações presidenciais para transportar drogas. As acusações, apresentadas pela primeira vez em 2020, foram atualizadas nesse sábado para incluir sua esposa, Cilia Flores, que também foi capturada pelas forças americanas e é acusada de ordenar sequestros e assassinatos.

Maduro nega ter cometido qualquer delito, e pode levar vários meses até que ele seja julgado.

INVASÃO GERA CRÍTICAS E DÚVIDAS SOBRE A LEGALIDADE DA CAPTURA

Os Estados Unidos consideram Maduro um ditador ilegítimo desde que ele declarou vitória em uma eleição de 2018 marcada por várias alegações de irregularidades. Mas Trump descarta a ideia de que a líder da oposição e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, assuma o poder, dizendo que ela "não tem apoio".

Machado foi banida da eleição de 2024, mas disse que seu aliado Edmundo González tem um mandato para assumir a presidência, e alguns observadores internacionais dizem que ele ganhou essa votação de forma esmagadora.

Embora Maduro tenha poucos aliados no cenário mundial, muitos países questionam a legalidade da detenção de um chefe de Estado estrangeiro e exortam os EUA a respeitar o direito internacional.

O Conselho de Segurança da ONU planeja se reunir nesta segunda-feira para discutir o ataque dos EUA, que o secretário-geral António Guterres descreveu como um "precedente perigoso".

A China reiterou suas críticas às ações dos EUA, afirmando que elas violam o direito internacional e que Washington deve libertar Maduro e sua esposa.

O ataque também levantou questões em Washington, onde os democratas da oposição afirmam ter sido enganados pelo governo sobre sua política em relação à Venezuela. O secretário de Estado Marco Rubio deve prestar esclarecimentos aos principais legisladores no Capitólio ainda nesta segunda-feira.

Outrora uma das nações mais prósperas da América Latina, a economia da Venezuela entrou em colapso nos últimos 20 anos, levando cerca de um em cada cinco venezuelanos a se mudar para o exterior em um dos maiores êxodos do mundo.

A remoção de Maduro, um ex-motorista de ônibus que liderou a Venezuela por mais de 12 anos após a morte do líder Hugo Chávez, pode levar a uma desestabilização ainda maior na nação de 28 milhões de pessoas.