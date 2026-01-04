Papa Leão XIV defende soberania da Venezuela e 'superação da violência'

Líder da Igreja Católica reagiu após captura de Nicolás Maduro pelos EUA

Publicado em 04/01/2026 às 12:29

O papa Leão XIV afirmou neste domingo (4) que acompanha os acontecimentos na Venezuela com "o coração cheio de preocupação" e defendeu a soberania do país, que deve permanecer independente.

A declaração foi feita pelo primeiro pontífice norte-americano durante a oração do Angelus, no Vaticano, um dia após o governo de Donald Trump atacar o território venezuelano e capturar o presidente Nicolás Maduro.

Leão XIV defendeu que o bem do povo venezuelano esteja acima de qualquer outra consideração, pedindo respeito pelos direitos humanos e a "superação da violência".

"O bem-estar do amado povo venezuelano deve prevalecer sobre todas as outras considerações e levar à superação da violência e ao início de caminhos de justiça e paz, garantindo a soberania do país", declarou ele após a oração na Praça São Pedro.

Robert Prevost também apelou para que seja assegurado "o Estado de Direito consagrado na Constituição, respeitando os direitos humanos e civis de todas as pessoas.

Além disso, Leão XIV destacou a necessidade de cooperação para a construção de um futuro de estabilidade e harmonia, com atenção especial aos mais pobres, que sofrem com a difícil situação econômica enfrentada pela Venezuela.

"Por isso eu oro e convido vocês a orarem", acrescentou o papa, confiando as preces à intercessão de Nossa Senhora de Coromoto e dos primeiros santos venezuelanos José Gregório Hernández e Irmã Carmen Rendiles.

No início do mês passado, o líder da Igreja Católica já havia apelado para que os Estados Unidos dessem prioridade ao diálogo com a Venezuela, posicionando-se contra qualquer ação no país que envolvesse o uso da violência. (com Ansa)