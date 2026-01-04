A aposta de Trump na mudança de regime na Venezuela é uma ruptura radical com a agenda MAGA

...

Publicado em 04/01/2026 às 07:01

Alterado em 04/01/2026 às 08:16

Donald Trump pouca noção de até onde está disposto a ir para assumir o controle da Venezuela Foto: Reuters

A decisão do presidente Donald Trump de atacar a Venezuela, prender seu presidente e governar temporariamente o país representa uma mudança marcante para um político que há muito criticava outros por excessos em assuntos externos, prometendo evitar envolvimentos estrangeiros.



Sua visão para a intervenção dos EUA na Venezuela, esboçada em uma coletiva de imprensa na tarde desse sábado (3), deixou em aberto a possibilidade de mais ação militar, envolvimento contínuo na política e indústria petrolífera daquele país e "botas no terreno". O termo sugere o tipo de implantação militar que presidentes frequentemente evitam por medo de provocar reação política interna.

"Vamos governar o país até que possamos fazer uma transição segura, adequada e criteriosa", disse Trump.



Ele deu pouca noção de até onde está disposto a ir para assumir o controle da Venezuela, onde os principais assessores de Maduro ainda parecem estar no poder.



'AS GUERRAS EM QUE NUNCA ENTRAMOS'

Tão recentemente quanto sua posse para um segundo mandato em janeiro passado, Trump disse aos apoiadores: "Mediremos nosso sucesso não apenas pelas batalhas que vencermos, mas também pelas guerras que encerramos e, talvez mais importante, pelas guerras que nunca entramos".



Desde então, Trump bombardeou alvos na Síria, Iraque, Irã, Nigéria, Iêmen e Somália, explodiu dezenas de barcos com supostas drogas no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico, e fez ameaças veladas de invadir a Groenlândia e o Panamá.

O ataque noturno à Venezuela foi sua ação militar estrangeira mais agressiva até então, atingindo a capital Caracas e outras partes do país e capturando o presidente Nicolás Maduro e sua esposa para enfrentarem acusações sem provas de tráfico de drogas em Nova York.



Esses desenvolvimentos foram contrários a algumas esperanças republicanas de que o presidente focasse mais nas preocupações internas dos eleitores – acessibilidade, saúde e economia.



Trump disse na coletiva de imprensa que intervir na Venezuela está alinhado com sua política de "América em Primeiro Lugar".



"Queremos nos cercar de bons vizinhos. Queremos nos cercar de estabilidade. Queremos nos cercar de energia", disse ele, referindo-se às reservas de petróleo da Venezuela.



Mas as apostas políticas emergentes foram capturadas por uma postagem nas redes sociais da deputada Marjorie Taylor Greene, republicana da Geórgia, que rompeu com Trump por causa do que ela disse ser seu afastamento da retórica America First de limitar aventuras no exterior. Ela vai renunciar ao Congresso na próxima semana.

"É isso que muitos em MAGA acharam que votaram para acabar. Que errado", ela declarou.



RISCO DE ATOLEIRO

A atenção contínua de Trump aos assuntos exteriores alimenta os democratas para critica-lo antes das eleições de meio de mandato em novembro, quando o controle de ambas as casas do Congresso provavelmente dependerá de apenas algumas disputas nos Estados Unidos. Os republicanos controlam por pouco ambos no momento, dando ao presidente carta branca para implementar sua agenda.

"Deixe-me ser claro, Maduro é um ditador ilegítimo, mas lançar uma ação militar sem autorização do Congresso, sem um plano federal para o que vem a seguir, é imprudente", disse o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, em uma fala a repórteres.



Trump trabalhou para acabar com vários conflitos estrangeiros, incluindo na Ucrânia e em Gaza, enquanto fazia lobby por um Prêmio Nobel da Paz. Mas as ações militares dos EUA tendem a atrair mais atenção pública e, historicamente, têm acarretado mais riscos políticos para presidentes e seus partidos.



Pesquisas mostraram que, antes do ataque, a perspectiva de uma ação militar dos EUA na Venezuela era impopular, com cerca de um em cada cinco americanos apoiando a força para depor Maduro, segundo uma pesquisa da Reuters/Ipsos de novembro.



DEBATE REPUBLICANO SOBRE POLÍTICA EXTERNA

O principal diplomata e conselheiro de segurança nacional de Trump, Marco Rubio, ligou para vários membros do Congresso no início desse sábado (3) numa tentativa de conter a oposição à ação militar.

Mike Lee, um senador proeminente com tendência libertária, inicialmente questionou a administração tomar uma ação militar sem declaração de guerra ou autorização para uso da força militar, mas escreveu no X que concluiu que a operação provavelmente estava sob a autoridade do presidente após conversar com Rubio.



O deputado republicano Thomas Massie, crítico frequente de Trump, escreveu em uma postagem no X que o alerta de Trump sobre novos ataques à Venezuela "não parece nem um pouco consistente" com a caracterização de Rubio para Lee. "Se essa ação fosse constitucionalmente válida, o Procurador-Geral não estaria tuitando que prendeu o presidente de um país soberano e sua esposa por posse de armas em violação de uma lei de armas dos EUA de 1934", escreveu Massie em uma postagem separada.



EUA 'VAI SE ENROSCAR'

Para um presidente que consistentemente se contrastou com os "neoconservadores" republicanos do final do século XX, a política externa de Trump desenvolveu semelhanças marcantes com a de seus predecessores.



Em 1983, sob o ex-presidente Ronald Reagan, os EUA invadiram Granada, alegando que o governo da época era ilegítimo, uma alegação que Trump também fez em relação a Maduro.



Em 1989, o ex-presidente George H.W. Bush invadiu o Panamá para depor o ditador Manuel Noriega que, assim como Maduro, era procurado por acusações de tráfico de drogas nos EUA. Nesse caso, os EUA instalaram o substituto de Noriega.



Elliott Abrams, que serviu como enviado para a Venezuela no primeiro mandato de Trump, disse que não acredita que o presidente esteja correndo risco político em casa ao destituir Maduro. e que ele "tem muita margem de manobra enquanto tropas americanas não estiverem morrendo". Mas reconheceu: "Não sei o que significa governar a Venezuela".



"Ele fez a coisa certa ao remover Maduro", disse Abrams, pesquisador sênior do think tank Council on Foreign Relations. "A questão é se ele fará a coisa certa ao apoiar a democracia na Venezuela".



Brett Bruen, ex-assessor de política externa na administração de Barack Obama, disse que os EUA agora vão se envolver na supervisão de um processo de transição complexo.



"Não vejo nenhuma versão curta dessa história", disse Bruen, agora chefe da Global Situation Room, uma consultoria de assuntos internacionais. "Os EUA vão se envolver na Venezuela, mas também terão novos problemas para lidar relacionados aos seus vizinhos".