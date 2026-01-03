DE OLHO NO PETRÓLEO. Trump diz que os EUA vão governar a Venezuela até uma 'transição segura'

...

Publicado em 03/01/2026 às 15:31

Alterado em 03/01/2026 às 15:37

Trump deixa o recinto após a coletiva de imprensa em Palm Beach, Flórida, neste sábado Foto: Reuters/Jonathan Ernst

"No final da noite passada e no início de hoje, sob minha direção, as Forças Armadas dos Estados Unidos conduziram uma operação militar extraordinária na capital da Venezuela, esmagando o poder militar americano", disse Trump a jornalistas no início de sua entrevista coletiva para falar da invasão à Venezuela. "Ar, terra e mar foram usados para lançar um ataque espetacular. E foi um ataque como as pessoas não viam desde a Segunda Guerra Mundial. Esta foi uma das demonstrações mais impressionantes, eficazes e poderosas de poder e competência militar americana na história", falou.

"Todas as capacidades militares venezuelanas ficaram impotentes. Enquanto os homens e mulheres das nossas forças armadas que trabalham com as forças de segurança dos EUA capturaram Maduro com sucesso no meio da noite."

"Estava escuro. As luzes de Caracas estavam em grande parte apagadas", disse Trump, "estava escuro e mortal."

Ele disse que Maduro e sua esposa agora enfrentam a justiça nos EUA.

"Como todos sabem, o negócio do petróleo na Venezuela tem sido um fracasso, um fracasso total por muito tempo. Eles estavam bombeando quase nada em comparação com o que poderiam estar bombeando e o que poderia ter acontecido. Vamos fazer com que nossas grandes companhias petrolíferas dos Estados Unidos, as maiores do mundo, entrem no mercado, gastem bilhões de dólares, consertem a infraestrutura muito quebrada, a infraestrutura petrolífera, e comecem a gerar dinheiro para o país."

Acusação sem provas

Trump, atento aos seus apoiadores MAGA que têm defendido maior foco em questões internas, elogiou as forças militares dos EUA por seu papel no fortalecimento da aplicação da lei em cidades americanas, incluindo Washington e Memphis. Ele ligou os ataques venezuelanos, alegando sem evidências que a gangue Tren de Aragua estava ativa em muitas cidades dos EUA.

Trump também acusou o governo de Maduro, sem provas, de hospedar adversários estrangeiros na região e de adquirir "armas ofensivas ameaçadoras que poderiam nos ameaçar."

"Nunca permitirei que terroristas e criminosos atuem impunemente contra os Estados Unidos", disse Trump. "Esta operação extremamente bem-sucedida deve servir como um alerta para qualquer um que ameace a soberania americana ou coloque vidas americanas em perigo".

'Indiciado em 2020'

"Nicolas Maduro foi indiciado em 2020, nos Estados Unidos", disse o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. "Ele não é o presidente legítimo da Venezuela. Não é só a gente dizendo. A primeira administração Trump, a administração Biden, a segunda administração Trump. Nenhum dos três os reconheceu. Ele não é reconhecido pela União Europeia e por vários países ao redor do mundo".

Rubio também disse que Maduro era um fugitivo da justiça americana com uma recompensa de 50 milhões de dólares. "Acho que economizamos 50 milhões de dólares", disse Rubio, com Trump intervindo e dizendo: "Não deixe ninguém reivindicar isso. Ninguém merece isso além de nós".

Resposta vaga

Quando questionado por repórteres sobre como funcionará a administração dos EUA na Venezuela, Trump deu uma resposta vaga. "Vamos rodar em grupo e garantir que seja feito corretamente".

Pressionado por detalhes sobre como isso funcionaria, disse: "Está tudo sendo feito agora. Estamos designando pessoas. Estamos conversando com pessoas. Estamos designando várias pessoas. E vamos te contar quem são essas pessoas".

Ele também disse que "não tem medo" de ter tropas americanas no terreno, se necessário.

"Temos que ter, tivemos botas no chão ontem à noite, na verdade em um nível muito alto. Não temos medo disso", ameaçou.

Presidente colombiano

Trump foi questionado sobre o presidente colombiano, Gustavo Petro, dizendo no mês passado que não estava preocupado depois que Trump mirou nele.

"Ele tem fábricas de cocaína. Ele tem fábricas onde fabrica cocaína", disse Trump, "E sim, acho que mantenho minha primeira afirmação... Ele tem que tomar cuidado".

Em dezembro, Petro convidou Trump para participar da ofensiva antidrogas do país, mas com um alerta para não ameaçar a soberania da Colômbia.

China, Rússia e Irã

Trump foi questionado sobre como essa operação afetaria as relações com China, Rússia e Irã em termos de petróleo.

Ele respondeu: "Rússia, quando conseguirmos resolver as coisas... Mas em relação a outros países que querem petróleo, nós estamos no ramo do petróleo, vamos vendê-lo para eles".

Cuba

Trump e o secretário de Estado Marco Rubio opinaram sobre a possibilidade de tensões com Cuba.

Trump chamou Cuba de um caso interessante. "Acho que Cuba vai ser algo sobre o qual vamos acabar falando porque Cuba é uma nação em declínio agora, muito gravemente em falência. E queremos ajudar o povo. É muito parecido no sentido de que queremos ajudar o povo em Cuba".

Rubio foi mais direto:

"Olha, se eu morasse em Havana e estivesse no governo, eu ficaria preocupado, pelo menos um pouco", disse.

'América Primeiro'

Trump foi questionado sobre como o governo dos EUA na Venezuela se encaixa na estratégia "América First" (América em primeiro lugar) de sua administração.

"Bem, acho que é porque queremos nos cercar de bons vizinhos. Queremos nos cercar de estabilidade. Queremos nos cercar de energia. Temos uma energia tremenda naquele país, é muito importante protegê-lo".