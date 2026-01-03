Xi Jinping diz que ação dos EUA na Venezuela viola direito internacional

...

O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou em um comunicado neste sábado que condena a ação dos Estados Unidos na Venezuela que, segundo ele, violou o direito internacional.

"A China está profundamente chocada e condena veementemente o uso da força pelos Estados Unidos contra um país soberano e o uso da força contra o presidente de um país", informou o Ministério das Relações Exteriores.

"A China se opõe firmemente a esse comportamento hegemônico dos EUA, que viola seriamente o direito internacional, viola a soberania da Venezuela e ameaça a paz e a segurança na América Latina e no Caribe. Pedimos que os EUA respeitem o direito internacional e os propósitos e princípios da Carta da ONU e parem de violar a soberania e a segurança de outros países." (com Reuters)