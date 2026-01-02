Promessa do golfe italiano é primeira vítima a ser identificada em tragédia na Suíça

Emanuele Galeppini tinha 17 anos

Publicado em 02/01/2026 às 09:30

Alterado em 02/01/2026 às 09:30

Emanuele Galeppini foi comemorar o Ano Novo em Crans-Montana Foto: Ansa

A Federação Italiana de Golfe anunciou nesta sexta-feira (2) o falecimento de Emanuele Galeppini, jovem atleta de 17 anos, primeira vítima identificada do incêndio em um bar na estação de Crans-Montana, na Suíça.

Em publicação nas redes sociais, a entidade lamentou a perda e destacou a trajetória do jogador, ressaltando sua paixão pelo esporte e os valores que representava.

"Neste momento de profunda tristeza, nossos pensamentos estão com sua família e com todos aqueles que o amavam.

Emanuele, você permanecerá para sempre em nossos corações", declarou a Federação em nota oficial.

De acordo com as informações divulgadas, a descoberta do celular de Emanuele nas instalações do bar foi um elemento fundamental para o processo de sua identificação.

O jovem estava na lista de desaparecidos após o incêndio, divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália.

A tragédia ocorreu durante uma festa de Ano Novo no bar Le Constellation, que fica na estação, e a polícia local fala em pelo menos 40 mortos, além de 115 feridos, a maioria com gravidade. O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, porém, relatou à imprensa a morte de 47 pessoas.

Testemunhas relatam que velas pirotécnicas que estavam presas a garrafas de champanhe provocaram o incêndio.

Segundo a mais recente atualização da Farnesina, ao menos 19 cidadãos italianos estão envolvidos na tragédia: três foram transferidos para o Hospital Niguarda, na Itália; outros 10 permanecem hospitalizados, sendo que o estado de saúde e a localização de dois deles ainda não foram confirmados, pois as autoridades suíças estão definindo as unidades hospitalares adequadas; e seis continuam desaparecidos, sem informações disponíveis até o momento.

Até hoje, cinco vítimas, de nacionalidade ainda desconhecida, permaneciam sem identificação, o que contribuiu para o aumento do número total de mortos confirmados.

Tajani viajará nesta sexta a Crans-Montana para prestar solidariedade às famílias dos italianos afetados e acompanhar de perto a situação.

O embaixador da Itália na Suíça, Gian Lorenzo Cornado, informou que, após a chegada da delegação liderada por Tajani, as autoridades suíças — em especial a polícia de Sion — deverão compartilhar informações completas e atualizadas sobre a situação dos cidadãos italianos envolvidos.

As autoridades locais alertam que o número de vítimas pode aumentar. Entre os 115 feridos registrados até o momento, "entre 80 e 100 pessoas estão em estado crítico", afirmou Stéphane Ganzer, chefe do departamento de segurança do Cantão de Valais, em entrevista à rádio francesa RTL.

Segundo ele, muitas das pessoas hospitalizadas ainda não foram formalmente identificadas.

Um casal francês, Jessica e Jacques Moretti, são os proprietários do bar Le Constellation. Fontes do Le Figaro relataram que a mulher, que estava presente no local da tragédia, sofreu queimaduras no braço, enquanto o marido estava ausente, trabalhando em outro estabelecimento do casal, na mesma região.

O casal teria perdido "vários funcionários" e está "profundamente chocado com o incidente". Os dois compraram o Le Constellation em 2015, quando o bar se encontrava abandonado, de acordo com o jornal Corse-Matin, transformando-o em um local popular, especialmente durante as festas de fim de ano. O bar tinha capacidade para até 300 pessoas no interior e 40 no exterior.