Explosão em bar de estação de esqui deixa mortos e vários feridos na Suíça

Governo italiano ajuda na investigação e está em contato com polícia do país

Publicado em 01/01/2026 às 10:20

Alterado em 01/01/2026 às 10:57

Uma explosão seguida por um incêndio durante uma festa de Ano Novo, na madrugada desta quinta-feira (1º), deixou dezenas de mortos e vários feridos na estação de esqui Crans-Montana, na Suíça.

Segundo a polícia local, o último balanço contabiliza ao menos 40 mortos e 100 feridos, sendo que a maioria foi internada em estado de gravidade. Algumas vítimas ainda não foram identificadas devido às queimaduras, e o número de feridos pode aumentar.

O incidente devastou o bar Le Constellation, um popular ponto turístico de Crans-Montana. Equipes de resgate, incluindo o serviço italiano de montanha do Vale de Aosta, estão atuando no local.

Imagens divulgadas pela mídia suíça mostram o prédio em chamas e equipes de socorro trabalhando nas proximidades. O porta-voz das autoridades informou que "a operação ainda está em andamento" e que o incidente não está sendo tratado como um ataque terrorista.

O embaixador italiano na Suíça e o cônsul-geral em Genebra estão a caminho da estação de esqui. O Ministério das Relações Exteriores da Itália anunciou a abertura de um ponto de encontro para prestar assistência aos familiares das vítimas no centro de convenções Le Regent.

Além disso, a polícia cantonal suíça disponibilizou uma linha telefônica de apoio: +41 848 112117, acessível também da Itália.

Segundo o Conselheiro de Estado Stéphane Ganzer, chefe do Departamento de Instituições, "a explosão foi causada por um incêndio, uma fogueira que se alastrou por todo o estabelecimento".

Uma hipótese que circula, ainda não confirmada, é de que fogos de artifício possam ter sido lançados no bar. Algumas das vítimas são de outros países, embora as nacionalidades exatas não tenham sido divulgadas.

A polícia da Suíça descreveu Crans-Montana como uma "estação de esqui de renome internacional com muitos turistas". O presidente Guy Parmelin adiou seu tradicional discurso de Ano Novo, que estava previsto para o meio-dia desta quinta (1º), devido à grave explosão.

A informação foi divulgada em um e-mail do Departamento de Assuntos Econômicos, Educação e Pesquisa (DEFR) e noticiada pela imprensa suíça.

Em comunicado, o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, escreveu que "investigações estão em andamento para determinar o possível envolvimento de nossos concidadãos" e manifestou solidariedade ao seu homólogo suíço, Ignazio Cassis.

O chanceler italiano informou que a Unidade de Crise do Ministério das Relações Exteriores e as missões diplomáticas na Suíça estão colaborando com a polícia suíça.