Ladrões esvaziam 3 mil cofres em roubo espetacular na Alemanha; prejuízo é estimado em € 30 milhões

...

Publicado em 30/12/2025 às 15:34

Alterado em 30/12/2025 às 15:34

Ladrões invadiram uma agência bancária em Gelsenkirchen, no oeste da Alemanha, no último fim de semana, causando prejuízo estimado em € 30 milhões (mais de R$ 190 milhões). Usando uma perfuradora, os criminosos arrombaram cerca de 3.000 cofres, divulgou a polícia nesta terça-feira (30). Mais de 2.500 clientes foram afetados. O crime foi descoberto após um alarme de incêndio.

Um crime digno de uma série como La Casa de Papel: armados com uma perfuradora de grande porte, os criminosos — ainda não identificados — invadiram uma agência do banco Sparkasse e esvaziaram os cofres que continham dinheiro, ouro e joias, informou um porta-voz da polícia à agência AFP.

De acordo com as investigações, os ladrões conseguiram acessar o prédio através da garagem, romperam uma sala de arquivos e perfuraram a parede até chegar ao cofre principal usando uma ferramenta especializada. Uma foto divulgada pela polícia mostra arquivos espalhados pelo chão e um buraco circular na parede que dava acesso ao cofre.

“Agora está certo que os autores arrombaram vários milhares de cofres na sala do cofre”, detalhou a polícia local em publicação no Facebook. Testemunhas relataram ter visto vários homens carregando grandes sacos na escada de um estacionamento adjacente na noite de sábado, 27, para domingo, 28 de dezembro. A equipe de investigação, criada especialmente para acompanhar o caso, analisou as primeiras imagens das câmeras de vigilância, que mostram, entre outros detalhes, um carro Audi RS 6 preto deixando o estacionamento na manhã de segunda-feira (29).

O crime foi descoberto na madrugada de segunda-feira, após o disparo de um alarme de incêndio. Bombeiros e policiais foram ao local e encontraram sinais da invasão. Ainda não se sabe por que o alarme disparou nem o momento exato do assalto, que pode ter ocorrido durante o fim de semana ou no período das festas de Natal.

Segundo as primeiras apurações, os criminosos entraram no prédio pelo estacionamento e também fugiram por esse acesso. “O valor dos prejuízos está sendo objeto de uma investigação muito aprofundada”, informou a polícia de Gelsenkirchen, acrescentando que os assaltantes “aproveitaram o silêncio dos dias de Natal” para agir.

Um dos maiores assaltos a banco da história recente da Alemanha

Segundo fontes policiais e de segurança, cerca de 3.200 cofres foram violados, afetando mais de 2.500 clientes, o que pode tornar este um dos maiores assaltos a banco da história recente da Alemanha.

Nesta terça-feira, cerca de 200 clientes preocupados se reuniram em frente à agência para obter informações sobre seus bens. Alguns tentaram forçar a entrada, o que levou a polícia a fechar o local e retirar pessoas da área após tentativas frustradas de acalmar os ânimos. A agência permanecerá fechada até segunda ordem, e os clientes serão contatados nos próximos dias.

Assaltos desse tipo são raros na Alemanha. Há um ano, um caso semelhante ocorreu em Lübeck, no norte do país, quando 300 cofres foram arrombados, causando prejuízo superior a € 10 milhões em dinheiro, joias e outros objetos de valor. (com informações da Rádio França Internacional)