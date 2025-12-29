Braço armado do Hamas garante que 'não renunciará' a suas armas

Trump e Netanyahu discutirão fase 2 do acordo de cessar-fogo em Gaza

Publicado em 29/12/2025 às 16:40

Alterado em 29/12/2025 às 16:40

Dois guerrilheiros do Hamas aparecem em frente a um mural na cidade de Gaza (arquivo) Foto: Ansa

Antes do encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, focado especificamente no futuro da Faixa de Gaza, as Brigadas Ezzedin al-Qassam, braço armado do Hamas, reiteraram que "não entregarão" suas armas.

"Nosso povo está se defendendo e não entregará suas armas enquanto a ocupação continuar. Eles não se renderão, mesmo que tenham de lutar desarmados", declarou um porta-voz do grupo islâmico em um vídeo divulgado na plataforma Telegram.

Trump e Netanyahu se reunirão em Mar-a-Lago, na Flórida, para discutir o acordo de trégua em Gaza, que entrou em vigor em 10 de outubro, mas que ainda não conseguiu impedir novas mortes no território palestino.

Os dois líderes também devem tratar da implementação da segunda fase do acordo, que prevê o desarmamento do Hamas, a desmilitarização do enclave e o envio de forças internacionais para ocupar a Faixa de Gaza.

O Hamas confirmou ainda as mortes de Abu Obeida, seu antigo porta-voz, cujo verdadeiro nome é Hudhayfah Samir Abdullah al-Kahlout, e do ex-líder Mohammed Sinwar. Ambos morreram meses atrás em ataques realizados pelas Forças de Defesa de Israel (IDF).

As Brigadas Ezzedin al-Qassam também confirmaram a morte de vários outros comandantes de alta patente do grupo, incluindo Mohammed Shabanah, chefe da Brigada de Rafah. Eles se somam a outras lideranças que morreram durante o conflito no enclave palestino, como Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh. (com Ansa)

