Itália exalta imagens de sedes diplomáticas em calendário 2026; baixe de graça

A Itália renovou para 2026 o projeto que valoriza o trabalho de seu serviço diplomático no exterior através de um calendário com imagens de residências oficiais selecionadas.

A proposta visa destacar o valor dos imóveis diplomáticos italianos e a atenção constante que os chefes de missão dedicam à manutenção e melhoria desses edifícios por meio de restauração contínua e cuidados arquitetônicos.

Conduzida pelo diplomata Gaetano Cortese e realizada em colaboração com a editora romana Carlo Colombo, 2026 será o segundo ano da iniciativa.

Abrindo o calendário, a Embaixada da Itália em Haia, na Holanda, é a protagonista de janeiro com o seu Palácio de Sophialaan.

Já a sede em Viena, na Áustria, ilustra o mês de fevereiro, com o Palácio Metternich, seguida pelo Palácio Caraman Chimay, em Bruxelas, na Bélgica.

Abril chega com a Vila Stolojan, residência da Embaixada italiana em Bucarest, na Romênia. No próximo mês, a Vila de Inkognitogaten, em Oslo, Noruega, ganha destaque, dando espaço, em junho, à Vila dei Marchesi Paulucci di Calboli, residência do embaixador da Itália em Berna, na Suíça.

O próximo semestre tem início com a Vila Hjelt, sede da embaixada do governo italiano em Helsinki, na Finlândia. Virando a folha, agosto chega com a residência oficial do chefe da diplomacia da Itália em Estocolmo, na Suécia, no Palácio de Oakhill.

O Instituto Italiano de Cultura em Madrid, na Espanha, domina o mês de setembro com o Palácio Abrantes, seguido pelo edifício da Embaixada da Itália em Ankara, na Turquia.

No penúltimo mês do ano, a Vila Firenze, que abriga a sede da embaixada italiana em Washington, nos Estados Unidos, ganha luz.

A residência oficial do governo da Itália em Nova Délhi, na Índia, encerra a última página do calendário de 2026.

